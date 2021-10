Nie masz tuszu, to nie zeskanujesz. Dlatego sprawa trafia do sądu

Każdy robi co w jego mocy, by zarobić jak najwięcej. Pomysłem producentów urządzeń wielofunkcyjnych jest... blokowanie opcji kompletnie ze sobą nie związanych. Ale użytkownicy mają dość - i składają pozew przeciwko takim praktykom.

Jak wiadomo, od lat producenci wszystkich urządzeń stosują najrozmaitsze sztuczki, aby wycisnąć z klientów jak najwięcej pieniędzy. A to własne standardy kabelków do ładowania, a to blokowanie opcji korzystania z zamienników. Canon jednak poszedł o krok dalej — i w swoich urządzeniach wielofunkcyjnych zaserwował blokadę, która nie ma absolutnie żadnego sensu.

Zabrakło tuszu w urządzeniu wielofunkcyjnym Canon? Dopóki go nie uzupełnisz, nie skorzystasz też z opcji skanowania

Głupie, irytujące, ale skuteczne - bowiem nawet jeśli właściciele takich urządzeń drukują od wielkiego dzwonu i nie mają potrzeby inwestycji w nowe tusze / tonery do drukowania, mają zablokowany dostęp do innej istotnej funkcji: skanowania. A przecież klienci wcale nie kupili drukarki z funkcją skanowania, a urządzenie wielofunkcyjne. Okazuje się jednak, że ta wielofunkcyjność kończy się tam, gdzie zaczynają się interesy producenta.

Dziwne, niezrozumiałe... no i przecież, że zdenerwowani właściciele sprzętów Canona na które są nakładane takie blokady, wzięli się w garść i zaczęli domagać się swoich praw. Do sądu trafił więc pozew jednego ze zdenerwowanych użytkowników... a później sprawie przyjrzała się firma adwokacka, która zebrała więcej niezadowolonych klientów i ruszyła z pozwem zbiorowym, domagając się od japońskiego producenta pięciu milionów dolarów.

Nie Canon pierwszy, no i nie ostatni. Takie blokady nakładają także inni producenci - biorąc jednak pod uwagę ich bezsens, bo przecież to kompletnie niepowiązane ze sobą elementy sprzętowe, nie dziwię się, że ludzie się złoszczą. Kto wie, może sprawa która rozegra się w amerykańskim sądzie będzie na tyle widowiskowa, że da innym do myślenia. I zaprzestaną takich praktyk?

Źródło: Business Insider