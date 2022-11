Canon prezentuje nowy aparat i obiektyw. Szybkie, jasne i... kosztowne

Canon od lat jest jednym z czołowych producentów aparatów fotograficznych — i ani przez chwilę nie przyszło mu przez myśl, by zwolnić tempa. Ich rozwiązania mają grono wiernych użytkowników. I choć ani aparaty, ani tym bardziej obiektywy do nowego systemu RF nie są na moją kieszeń — miło obserwować, jak portfolio się rozrasta. Jest szansa, że za kilka lat można będzie upolować używane aparaty i dodatki w znośnej cenie. Zaś same systemy aparatów z każdą generacją są jeszcze lepsze. Właśnie firma wprowadza do sprzedaży nowy Canon EOS R6 Mark II!

Canon EOS 6 Mark II - co oferuje najnowsza hybryda?

Druga generacja Canon EOS R6 to sprzęt oferujący 40 klatek na sekundę, niezwykle szybki system AF nawet w słabych warunkach oświetleniowych oraz nagrywanie wideo w rodzielczości 6K (RAW) oraz 4k (UHD). Całość działa w oparciu o procesor DIGIC X — ten sam, który znamy z poprzednich modeli firmy (R5, R6, 1D X Mark III) oraz nową matrycę CMOS 24,1 MP. Nie zabrakło tutaj jednak technologii Dual Pixel CMOS AF II — to właśnie ona ma być odpowiedzialna za szybkość sprzętu. Dzięki zaawansowanemu śledzeniu obiektów z zachowaniem ostrości w ruchu oraz wsparciu sztucznej inteligencji — wystarczy chwila, by aparat odpowiednio wyostrzył kadr na wskazanym przez nas obiekcie. Aparat oferuje także stabilizację obrazu w zakrasie do 8 stopni — wszystko to dzięki połączeniu systemów IS, optycznego i w korpusie. Producent zapewnia, że fotografowanie z długą ekspozycją z ręki jest jak najbardziej możliwe — i to bez obaw o utratę ostrości. Nie zabrakło również dwóch portów na karty. Aparat wyposożony został w łączność Bluetooth 5.0 oraz WiFi (5GHz), które pozwolą na łatwą edycję i udostępnianie niezależnie od tego gdzie jesteśmy. Korpus obsługuje także automatyczne wysyłanie plików do chmury image.canon oraz zamianę sprzętu w komputerową kamerę internetową.

Najważniejsze cechy EOS R6 Mark II:

Dual Pixel CMOS AF II

Migawka elektroniczna 40 klatek na sekundę i migawka mechaniczna 12 klatek na sekundę

Tryb zdjęć seryjnych RAW z prędkością 30 klatek na sekundę przed wykonaniem zdjęcia

8 stopni stabilizacji w korpusie In Body IS

Matryca o rozdzielczości 24,1 megapiksela.

Sugerowana cena Canon EOS R6 Mark II to 14299,99 zł, premiera już w listopadzie 2022.

Nowy obiektyw RF: 135mm f/1.8L IS USM

Wraz z nowym aparatem na rynku debiutuje także świeżynka w rodzinie RF. Obiektyw Canon RF 135 mm f/1,8 to nowa portretówka, która jest następcą znanego i lubianego Canona EF 135 mm f/2L USM. Przy takim świetle i takiej ogniskowej można spodziewać się spektakularnych efektów bokeh — zaś producent zapewnia, że minimalna odległość z której obiektyw zapewnia ostrość wynosi 0,7m (powiększenie 0,26x). Szkło wyposażone zostało w stabilizator obrazu do 5,5 stopnia, która wzrasta do 8 stopni dzięki skoordynowanej stabilizacji.

Podobnie jak cała gama obiektywów RF produkcji Canon, model RF 135 mm F1.8L IS USM gwarantuje świetną jakość obrazu w całym kadrze. Zaawansowana konstrukcja optyczna obejmuje trzy elementy UD, które zapewniają wysoką rozdzielczość i dokładne odwzorowanie kolorów, a także redukują aberracje chromatyczne. Dzięki powłokom ASC i Super Spectra obiektyw RF 135mm F1.8L IS USM charakteryzuje się również minimalnym efektem zjawy lub flary, a powłoka fluorowa pomaga utrzymać obiektyw w czystości, zapewniając niezmienną ostrość zdjęć.

Najważniejsze cechy obiektywu RF 135 mm F1.8L IS USM:·

Szybka, 9-listkowa kolista przysłona f/1,8

Ogniskowa 135 mm

5,5 stopnia stabilizacji (8 stopni z IBIS)

Zaawansowana konstrukcja optyczna z trzema elementami UD, ASC i powłoką Super Spectra

Silnik Nano USM zapewniający szybki i cichy AF.

Sugerowana cena obiektywu Canon RF 135mm f/1.8 to 13249 zł, premiera w grudniu 2022.