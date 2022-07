Canon przedstawia dwa (relatywnie) tanie obiektywy dla systemu RF

Canon powoli wzbogaca swoją ofertę obiektywów dla Canon RF. Ruszyła już przedsprzedaż dwóch nowych szkieł: 15-30mm F4.5-6.3 IS STM oraz 24mm F1.8 MACRO IS STM.

Niedobór (zwłaszcza tańszych) obiektywów z mocowaniem Canon RF jest faktem. System ten jest na rynku już od kilku dobrych lat, a wybór... no cóż - delikatnie mówiąc, nie należy do najlepszych. Canon doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dla wielu użytkowników ich nowych bezlusterkowców największym ratunkiem okazują się być przejściówki i sięganie po szkła ze starszymi mocowaniami. Nie pomagają też firmy trzecie — o tym że nie możemy doczekać się (będących od dawna w fazie plotek) produktów od Sigmy wiedzą chyba wszyscy posiadacze nowszych aparatów Canona. Tak naprawdę poza szkłami od producenta aparatów jedyną alternatywą z autofocusem jest Viltrox (swoją drogą — biorąc pod uwagę stosunek jakość/cena, naprawdę solidny wybór — pisałem o tym sprawdzając Viltrox AF 85 mm F1.8 Canon RF). Dlatego Canon próbując ratując sytuacje - wprowadza do sprzedaży dwa nowe, stosunkowo tanie (biorąc pod uwagę ich inne propozycje) obiektywy z montowaniem RF: 24mm F1.8 MACRO IS STM oraz 15-30mm F4.5-6.3 IS STM.

Dwa nowe obiektywy RF od Canona: szeroki kąt z macro oraz uniwersalny zoom

Pierwszą z nowości jest niewielkich rozmiarów obiektyw 24mm z macro. To jedno z tych udogodnień, które wydają się być zbędne — ale myślę że wielu użytkowników szkieł z macro zgodzi się ze mną w tym, że to zawsze fajny dodatek i bonus: móc podejść blisko, ostrzyć bez konieczności oddalania się o kilka metrów. Jasność f/1.8 pozwoli zaś wykonać zdjęcia z rozmytym tłem, a także perfekcyjnie sprawdzą się nawet w gorszych warunkach oświetleniowych.

Obiektyw RF 24mm F1.8 MACRO IS STM wyposażono w krokowy silnik STM, który umożliwia szybkie i ciche ustawianie ostrości. Model waży zaledwie 270 g i mieści się w niewielkiej obudowie, przez co jest idealny dla podróżników i fotografów krajobrazu. Dzięki minimalnej odległości ogniskowej obiektywu wynoszącej 14 cm (powiększenie 0,5x), fotografowie oraz vlogerzy mogą skupiać się bezpośrednio na fotografowanym obiekcie, utrwalając jednocześnie otaczające go tło.

Podobnie jak pozostałe obiektywy Canona — ten również zaoferuje użytkownikom konfigurowalny pierścień sterowania, któremu możemy przypisać jeden z parametrów (np. łatwą zmianę czułości ISO, przysłony, przełączanie trybów). Na szkło to składa się 11 elementów w 9 grupach, całość zaś pokrywa powłoka Super Spectra mająca na celu zapobiegać ghostingowi oraz flarom. W oficjalnym sklepie Canona w przedsprzedaży można obiektyw zamówić za 3679,99 zł.

RF 24mm F1.8 MACRO IS STM – główne cechy:

Kompaktowy obiektyw stałoogniskowy 24 mm

Duża przysłona f/1,8 z 9 listkami

5-stopniowy optyczny stabilizator obrazu (zgodność z normami Camera&Imaging Products Association)

6,5-stopniowy stabilizator obrazu w połączeniu z wybranymi korpusami EOS R (zgodność z normami Camera&Imaging Products Association)

Kompaktowa i lekka konstrukcja - zaledwie 270 g· Silnik STM

Minimalna odległość ogniskowania - 14 cm przy powiększeniu 0,5x

Drugim z nowych szkieł które zaprezentował Canon jest ultraszerokokątny obiektyw RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM. To szkło kierowane przede wszystkim ku podróżnikom i vlogerom lubującym się w szerokich kadrach. Takie ogniskowe są już dostępne w ofercie firmy (ze światłem 2.8, cena: 11749 zł), tym razem jednak są znacznie bardziej przydstępne cenowo — w przedsprzedaży nowy obiektyw dostępny jest w cenie 3429,99 zł.