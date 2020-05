Apple jednak zmienia zdanie w sprawie Apple TV+ i otwiera się na nowe możliwości

Seriale The Morning Show, See, For The Mankind, Truth Be Told, Dickinson, czy ostatnio dodane W obronie syna to produkcje solidne, wciągające i warte miesięcznej opłaty w wysokości niecałych 25 zł miesięcznie. Ale przeglądając katalog usługi szybko dojdziecie do wniosku, że Apple TV+ nie oferuje niczego więcej. A to skutecznie zniechęca do stałego opłacania abonamentu. To może się zmienić w najbliższej przyszłości. Jak informuje Bloomberg, Apple wybrało się na zakupy do Hollywood i w katalogu usługi VOD mają pojawić się nieco starsze filmy i seriale, które czekały z licencjami.

Apple od samego początku mówiło, że dla nich liczą się własne produkcje. Tim Cook jeszcze w lutym przekonywał, że Apple TV+ to nie miejsce dla tytułów, które były już gdzieś dostępne i że Apple nie będzie zajmowało się powtórkami. Coś się musiało jednak zmienić skoro przedstawiciele firmy postanowili postarać się o wzmocnienie katalogu filmów i seriali o produkcje, które mogłyby konkurować z ofertą Netfliksa, Disney+, czy HBO Max. I, jak podaje Bloomberg, nie chodzi o wielkie hity i jeszcze większe nazwiska. Apple chce skupiać się w ogromnej mierze na Apple Originals, jednak chce zaoferować widzom nieco więcej.

Kupno i umieszczenie w Apple TV+ nieco starszych produkcji miałoby zachęcić do pozostania w usłudze. Warto tu przypomnieć, że wraz ze startem Apple TV+, każdy, kto kupi nowy sprzęt Apple, otrzymuje darmowy, roczny dostęp do platformy. Pierwsi widzowie mają więc czas do 1 listopada 2020 r. by zdecydować o ewentualnym przedłużeniu subskrypcji, co dla Apple może okazać się bardzo ważne. Z 10 milionów użytkowników Apple TV+ tylko połowa miałaby aktywnie korzystać z usługi. A firma nie podaje ile na niej zarobiła i ilu ma subskrybentów płacących za dostęp do katalogu zaledwie ok. 30 pozycji.

Jakie filmy i seriale trafią do Apple TV+? Tego nikt nie podaje. Wszystkie informacje pochodzą od zaufanych źródeł, które jednak nie chcą zdradzać konkretnych tytułów, na które Apple zdobyło licencje.

