Telewizja na żywo i filmy oraz seriale na żądanie w jednej aplikacji

Tę różnorodność w ofercie CANAL+ widać już od razu po uruchomieniu aplikacji. Górne menu nawigacyjne pozwala bardzo szybko przełączać się pomiędzy stroną główną, sekcją “odkryj” gdzie znajdują się rekomendowane treści, telewizją na żywo, naszą playlistą oraz wyszukiwarką. Strona główna prezentuje banery najnowszych i najbardziej popularnych produkcji w CANAL+ online od filmów, przez seriale i animacje, a na dokumentach kończąc. Każdy materiał opatrzony jest też niewielkim logo nadawcy, co pozwala błyskawicznie ocenić, czy obejrzymy go w ramach naszego pakietu, czy nie. Poniżej wyświetlane są skróty do głównych kategorii, w które pogrupowane są filmy i seriale na CANAL+ online, natomiast kolejne rzędy z miniaturkami umożliwiają znaleźć coś nowego dla siebie wśród właśnie dodanych i najchętniej oglądanych produkcji, a także szybkie wznowienie seansu, który wcześniej przerwaliśmy, bo CANAL+ online zapamiętuje miejsce, gdzie zatrzymaliśmy odtwarzanie. Bez problemu z CANAL+ online skorzystacie też jednocześnie na dwóch ekranach, a dzięki profilom każdy ze współdzielących konto będzie mógł szybko powracać do wcześniej odtwarzanych treści oraz otrzymywać własne spersonalizowane rekomendacje.

Podstrona każdego tytułu posiada spójny wygląd, więc zależnie od tego, w jakim pakiecie znalazł się film lub serial, informacje na jego temat prezentowane są w ten sam sposób. Szybkie zerknięcie wystarczy, by poznać gatunek danej produkcji, opis fabuły oraz obsadę. Z tego miejsca można też włączyć odtwarzanie i zapisać tytuł na naszej playliście. W niej można zapisać na później dowolną liczbę tytułów, z którymi będziemy chcieli się zapoznać, żeby nic nam nie umknęło. W ten sposób od razu po uruchomieniu aplikacji na smart TV lub CANAL+ online gdziekolwiek indziej w mgnieniu oka przechodzimy do listy już wyselekcjonowanych przez nas seriali i filmów, więc wybór czegoś do obejrzenia jest o wiele łatwiejszy.