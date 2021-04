Nowe filmy na CANAL+ VOD

Już jutro w ofercie pojawi się „Jestem najlepsza. Ja, Tonya” z Margot Robbie w roli głównej – film przedstawia historię łyżwiarki figurowej Tonyi, której losy pokazują, jak rywalizacja na lodzie może stać się zażarta i nieprzewidywalna, a nawet brutalna. Jako, że przed nami okres oscarowy, CANAL+ planuje dogodzić swoim widzom filmami nagrodzonymi tą statuetką. Wśród premier znajduje się „Judy”, który przyniósł Renee Zellweger Oscara za główną rolę żeńską.

Gwiazda znana z występów w filmach o Bridget Jones wcieliła się w Judy Garland, która popularność zyskała jako dziecko grając m.in. w „Czarnoksiężniku z Oz”. Tracąca popularność w Stanach, z trójką dzieci i po czterech nieudanych małżeństwach, Garland wyrusza do Londynu, gdzie wciąż traktują ją jako wielką gwiazdę i chcą ją oglądać na scenie. Czy poukłada sobie jeszcze życie w nowym miejscu? – brzmi opis. Film trafi na CANAL+ online 10 kwietnia. W kwietniu kontynuowane będą też premiery serialu „KLANGOR” z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej. Już dziś, 2 kwietnia debiutuje 2. odcinek, a kolejne co tydzień w piątki.

Tydzień później na platformie pojawi się „Gorący temat” w gwiazdorskiej obsadzie: Nicole Kidman, Charlize Theron i Margot Robbie oraz John Lithgow zagrali w filmie opowiadającym o kulisach działalności i skandalach wewnątrz FOX News – kanału Rogera Ailesa. Równie dobrze zapowiada się seans „1917”, czyli widowiska od Sama Mendesa, który w swoim dorobku ma m. in. „Skyfall” oraz „American Beauty”. Nakręcony film sprawia wrażenie zrealizowanego przy jednym ujęciu i przedstawia losy dwóch żołnierzy zmierzających za linię wroga z kluczową informacją na temat następnego ataku. „1917” doczekał się 10 nominacji i zdobył 3 Oscary.

Ponadto oferta CANAL+ w kwietniu wzbogaci się o polski film „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „Zieję”, a „Sound of metal”, „Billie Holiday” i dokumenty „Kto wrobił Britney Spears?”, „Na wojnę z plastikiem”, „Grunt to ogród”, „Zgrillowani”, „Jakubiak rozgryza Polskę”. Kwiecień to także kilka ważnych wydarzeń sportowych na kanałach CANAL+, które będzie można zobaczyć na żywo online.

Wśród nich El Clasico, czyli wielki pojedynek Realu Madryt z FC Barcelona w sobotę, 10 kwietnia, a także start żużlowej PGE Ekstraligi – pierwsze mecze zaplanowano na sobotę i niedzielę (3 i 4 kwietnia) – eWinner Apator Toruń zmierzy się z Falubazem Zielona Góra (studio od 16:00, pierwszy wyścig od 16:30), następnie mistrz Polski FOGO Unia Leszno zmierzy się ze swoim ubiegłorocznym przeciwnikiem z finału – czyli Moje Bermudy Stal Gorzów (start meczu o 19:15).

Lista premier w kwietniu na CANAL+: