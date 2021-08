Call of Duty: Vanguard oficjalnie. Zapowiedź i specjalne wydarzenie

Najnowsza odsłona serii Call of Duty, Call of Duty: Vanguard oficjalnie zaprezentowana zostanie w najbliższy czwartek. Choć opublikowany właśnie teaser nie zdradza wielu szczegółów, tak pokazuje, że gra wraca do swoich korzeni — II wojny światowej.

Co tu dużo pisać. Serii Call of Duty nie trzeba nikomu przedstawiać. Gry wojenne osadzone w różnych realiach pojawiają się na komputerach i konsolach od 2003 r. Call of Duty: Black Ops Cold War z 2020 r. zabrało graczy w czasy Zimnej Wojny i przedstawiało wydarzenia między Call of Duty: Black Ops a Call of Duty: Black Ops II. Najnowsza odsłona serii, zatytułowana Vanguard powraca do korzeni.

Teaser nie zdradza zbyt wielu szczegółów dotyczących samej rozgrywki. W kilkudziesięciosekundowym materiale skupiono się na przedstawieniu „settingu”, w którym przyjdzie nam stoczyć walki w najnowszej odsłonie serii. Call of Duty powraca do II wojny światowej. Pokazane są też zarysy kilku postaci — głównych bohaterów, których losy będziemy śledzić w Vanguard.

Za Call of Duty: Vanguard odpowiada studio Sledgehammer Games, które już wcześniej miało doświadczenie z grami serii. Współpracowało z przy Call of Duty: Modern Warfare 3 i stworzyło Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: WWII. Ekipa pomagała przy tworzeniu Call of Duty: Modern Warfare oraz Call of Duty: Black Ops Cold War. A kiedy premiera Vanguard? Najprawdopodobniej odbędzie się jeszcze tej jesieni — mówi się o listopadzie.

Call of Duty: Vanguard oficjalnie. Więcej szczegółów już w najbliższy czwartek

Więcej szczegółów na temat Call of Duty: Vanguard poznamy już w ten czwartek (19 sierpnia) o godzinie 19:30. Twórcy przygotowują specjalne wydarzenie „Bitwa od Werdańsk”, które będzie miało miejsce w Call of Duty: Warzone — darmowej grze oferującej tryb Battle Royale: