Google Keep to jedna z najbardziej udanych usług od technologicznego giganta, ale zdecydowanie niewykorzystująca całego swojego potencjału. Nie chcielibyśmy, by Keep stało się drugim OneNotem, ponieważ tak rozbudowana i zaawansowana aplikacja straciłaby swój urok, ale co najmniej kilka większych usprawnień byłoby naprawdę na wagę złota.

Zamiast czekać na efekty pracy Google, możecie już dziś sprawdzić (niezupełnie) nową aplikację Bundled Notes od niezależnego, ale bardzo ambitnego i zaangażowanego dewelopera. Xavier Tobin zdołał przygotować nie tylko aplikację na Androida, ale także wersję przeglądarkową usługi, mnóstwo dodatkowych opcji oraz funkcje zarządzania projektami. Spoglądając na interfejs i możliwości, które przedstawił w kilkuminutowym wideo, dochodzę do wniosku, że to może być moja nowa aplikacja do notatek.

Wszystko dlatego, że Bundled Notes na pierwszy rzut oka jest bardzo podobne do Google Keep. Układ notatek czy sposób ich wyświetlania przywodzi na myśl interfejs aplikacji Google, ale tutaj będziemy mogli zrobić znacznie więcej. Wystarczy spojrzeć na dolny pasek, gdzie znjadziemy skrót do menu, zmianę sposobu wyświetlania notatek w głównym widoku, listę przypomnień oraz skrót do zarchiwizowanych notatek. Dodawanie odbywa się oczywiście za pomocą przycisku w prawym dolnym rogu, ale to tylko początek, bo później będziecie mogli wskazać jeden z dostępnych szablonów.

Bundled Notes ma wszystko co Google Keep i więcej

Mnie od razu przypadł do gustu ten pozwalający śledzić oglądane filmy i posiadane Blu-ray’e, ale jest ich więcej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by stworzyć notatkę równie prostą, co te w Google Keep, a później ją rozbudować. Do naszej dyspozycji są bowiem dodatkowe narzędzia, jak tagi, filtrowanie o sortowanie i inne. Z każdej z nich korzysta się bardzo intuicyjnie – pomiędzy tagami przełączamy się używając przycisków w górnej części ekranu, a wybierając kolejne z nich można wybrać, czy będą uwzględniać wskazane pozycje, czy je wykluczać.

Coś fantastycznego. Na dokładkę, w nasze ręce oddano dość rozbudowany system formatowania zawartości notatek, więc stworzenie czegoś bardziej złożonego w Bundled Notes nie będzie problemem. Wrażenie też robią Gorąco zachęcam, byście sami sprawdzili działanie aplikacji, ponieważ możecie się do niej szybko przekonać. Albo szybko stwierdzić, że to nic dla Was.

Bundled Notes jest (prawie) idealna dla mnie