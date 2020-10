Nie należy jednak mylić Lenovo SmartClock z ekranami Google Home Nest (niepotrzebne skreślić, bo firma narobiła takiego bałaganu w ofercie, że już żadne nazewnictwo nie ma większego sensu), które potrafią o wiele więcej (Mapy, YouTube, Zdjęcia Google i tak dalej…). Możliwości SmartClock ogranicza nie tylko ekran, ale oprogramowanie, które przygotowało Google z myślą o właśnie takich skromniejszych gadżetach. I to była naprawdę dobra decyzja.

Budzik działa sprawnie, nie miałem z nim żadnych kłopotów, ale rozmiary (naprawdę skromne) powodują, że wbudowany głośnik bardziej przypomina możliwości Google Home mini, niż klasyczne Google Home. Dlatego do interakcji za pomocą komend czy odtwarzania radia/muzyki w tle będzie w porządku, ale nie traktujcie go jako głośnik multimedialny. Lenovo SmartClock nie ma wbudowanej kamery, więc nikt nie będzie nas podglądał, ale konsekwencją jest też brak opcji prowadzenia wideorozmów, a jest to coś, co większość inteligentnych ekranów już oferuje. Pamiętajmy więc, że jest to przede wszystkim budzik.

Sterowanie tylko głosem, ale i dotykiem

Budzik można umieścić na szafce, półce czy w innym miejscu, byle można mu było zapewnić stałe zasilanie. Ekran dotykowy mający przekątną około 4 cali nie zwraca na siebie większej uwagi, ale w razie potrzeby można za jego pomocą wygodnie sterować na przykład światłem i innymi elementami zestawu inteligentnego domu. W ten sam sposób można szybko zaplanować budzik, jeśli wolelibyśmy nie robić tego za pomocą głosu (na przykład gdy w pomieszczeniu nadal ktoś śpi). Takie małe usprawnienia to spora zmiana w codzienności, którą błyskawicznie się docenia i nie chce się z niej zrezygnować.

Dlaczego mamy nie ułatwiać sobie życia?