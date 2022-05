Broadcom rozbija bank i kupuje VMware za ponad 60 miliardów dolarów

O tym, że Broadcom interesuje się VMware, sporo mówiło się już w ostatni weekend. Jak się okazało, nie jest to jedna z tych transakcji, za którą stoi cała saga - dzisiaj Bloomberg oficjalnie poinformował o tym, że przejęcie doszło do skutku.

Ogromna kwota i trzecie największe przejęcie w historii

Transakcja opiewa na zawrotną kwotę 61 miliardów dolarów i z tego względu jest to trzecie największe przejęcie w historii, zaraz po zakupie Activision Blizzard przez Microsoft za niemal 70 miliardów dolarów oraz przejęciu EMC przez Della za 67 miliardów dolarów.

Firma Broadcom znana jest z branży chipów oraz projektowania i produkcji półprzewodników do modemów, Wi-Fi i chipów Bluetooth w wielu urządzeniach - od sprzętów Apple czy Google po urządzenia przemysłowe. VMware, należąca do Della jeszcze do zeszłego roku, to firma specjalizująca się w przetwarzaniu danych w chmurze i wirtualizacji. Jeśli korzystaliście w ostatnim czasie z jakiejkolwiek wirtualnej maszyny, to najprawdopodobniej stała za nią właśnie ta firma. VMware rozwinęło się również w wielu innych aspektach - dokonała takich ruchów jak przejęcie Heptio, lidera otwartego ekosystemu Kubernetes, Pivotal, który wspiera firmy przechodzące na nowoczesną technologię, a nawet przejęło firmę ochroniarską Carbon Black.

Jest to zatem całkiem ciekawe połączenie, jednak rodzi się pytanie, w jaki sposób tak bogate i dosyć specyficzne portfolio VMware może przydać się Broadcomowi?

Broadcom i VMware - z jakiego powodu doszło do takiej transakcji?

VMware i Broadcom może być naprawdę potężnym połączeniem, skoncentrowanym w dużej mierze na chmurze. W 2018 roku Broadcom wydał ponad 18 miliardów dolarów na zakup firmy zajmującej się oprogramowaniem, CA Technologies, a kolejne 11 miliardów dolarów w 2019 roku na dość przestarzałą działalność firmy Symantec w zakresie bezpieczeństwa.

Dyrektor generalny VMware, Raghu Raghuram, widzi w tej fuzji wiele dobrego. Mężczyzna twierdzi, że połączenie aktywów, umiejętności oraz zespołów obydwu firm ma potencjał aby otworzyć całkowicie nowy rozdział w dziedzinie oprogramowania.

Holger Mueller, analityk z Constellation Research, dostrzega pewną synergię między tymi trzema elementami oprogramowania. VMware ma potencjał, aby zapewnić firmie Broadcom pewną stabilność finansową:

VMware nie ma kolejek wzlotów i upadków na rynku chipów i zapewnia firmie Broadcom bardziej stabilną trajektorię. Jest też bardziej opłacalne. Spodziewam się, że firma Broadcom pozostawi VMware w spokoju, tak jak robił to Dell, o ile firma będzie w stanie to zapewnić.

I to właśnie stabilizacja może być głównym czynnikiem całej operacji. Według danych Gartnera, VMware zajmowała pierwsze miejsce pod względem udziału w globalnym rynku oprogramowania infrastruktury wirtualizacji w 2021 roku, mając 72% udziałów i przychody na poziomie 5,9 mld dolarów.

Czy transakcja Broadcom z VMware dojdzie do skutku? Szczegóły umowy

Firma ma w umowie postanowienie o tym, że pozostaje 45 dni na znalezienie lepszej oferty, chociaż nie wydaje się to szczególnie prawdopodobne, mając na uwadze tak ogromną kwotę. Jeśli to dojdzie do skutku, umowa nadal będzie podlegać nadzorowi regulacyjnemu, co może troszkę potrwać - co w ostatnim czasie udowodniło przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft.

Broadcom zresztą napotkał już kiedyś problemy regulacyjne, podczas próby kupienia Qualcommu za ogromną kwotę o wartości 130 miliardów dolarów, która ostatecznie nie doszła do skutku. Amerykańska administracja zablokowała transakcję, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym. Cóż, oby w tej sytuacji ten scenariusz się nie powtórzył.

Źródło: Bloomberg

