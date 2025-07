Brave blokuje Windowsa. Koniec ze zrzutami ekranu bez twojej wiedzy

Przeglądarka Brave, zyskuje na popularności przez swoje bezkompromisowe podejście do prywatności. Tym razem jej twórcy ogłosili, że domyślnie zablokuje funkcję Windows Recall firmy Microsoft. Celem tej decyzji jest uniemożliwienie systemowi Windows przechwytywania zrzutów ekranu z otwartych kart Brave, co mogłoby naruszać prywatność użytkowników.

Koniec ze zrzutami z zaskoczenia

Windows Recall to opcjonalna funkcja zapowiedziana przez Microsoft jako jedna z nowości systemu Windows 11. Polega ona na robieniu automatycznych zrzutów ekranu z aktywnych okien co kilka sekund, by umożliwić użytkownikom łatwe wyszukiwanie informacji w historii aktywności. Mimo pozornie użytecznego charakteru, rozwiązanie to spotkało się z szeroką krytyką, a specjaliści ds. bezpieczeństwa ostrzegali, że Recall może gromadzić bardzo wrażliwe dane, takie jak hasła, treść e-maili, informacje zdrowotne czy dane finansowe.

Microsoft w odpowiedzi na krytykę umożliwił twórcom oprogramowania techniczne wyłączenie Recall w swoich aplikacjach oraz zabezpieczył dane funkcją Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS). Brave jednak postanowiło pójść krok dalej i domyślnie zablokować Recall we wszystkich swoich oknach przeglądarki.

Biorąc pod uwagę nasze zobowiązanie do ochrony prywatności i to, co może być zagrożone – czyli cała historia przeglądania – zdecydowaliśmy się aktywnie wyłączyć Recall dla wszystkich kart Brave

– czytamy w oficjalnym komunikacie firmy.

Brave wykorzystało do tego interfejs API systemu Windows – SetInputScope – ustawiając parametr IS_PRIVATE. To techniczne oznaczenie informuje system, że zawartość danego okna nie powinna być rejestrowana ani indeksowana przez Recall.

Rozwiązanie to jest już dostępne w wersjach testowych Brave Nightly, a w nadchodzących tygodniach trafi również do stabilnych wydań przeglądarki. Użytkownicy, którzy mimo wszystko chcą korzystać z Recall, będą mogli zmienić to ustawienie ręcznie w opcjach.

Grafika: depositphotos