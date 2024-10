Kolejna zachcianka miliardera. Poleci balonem na skraj stratosfery

Richard Branson, brytyjski miliarder i założyciel Virgin Galactic, ponownie wejdzie na scenę wielkich ekspedycji balonowych. W 2025 roku Branson ma współpilotować inauguracyjny załogowy lot Space Perspective, amerykańskiej firmy specjalizującej się w turystyce kosmicznej z wykorzystaniem balonów stratosferycznych. Dla Bransona, który w latach 1987 i 1991 ustanowił rekordy lotów balonowych przez Atlantyk i Pacyfik, będzie to powrót do jego dawnych pasji.

Balonem na skraj stratosfery? Branson poprowadzi inauguracyjny lot

Space Perspective planuje wysyłać klientów na wysokość około 31 km nad Ziemię za pomocą ogromnych balonów wypełnionych wodorem oraz specjalnej kapsuły o nazwie Spaceship Neptune. Lot będzie zupełnie inny niż rakietowe podróże suborbitalne, takie jak te oferowane przez Virgin Galactic czy Blue Origin. Spaceship Neptune porusza się z prędkością wiatru, co pozwala pasażerom na długi, sześciogodzinny lot, podczas którego będą mogli podziwiać krzywiznę Ziemi z luksusowej kapsuły. Kapsuła, wyposażona w duże okna, bar oraz wygodną łazienkę, to komfort, w którym jeszcze chyba nikt nie podróżował na takiej wysokości.

Loty Space Perspective będą osiągały wysokość do 32 km, co choć jest poniżej granicy przestrzeni kosmicznej, z wielu stron może to być ciekawsze doświadczenie niż spędzenie kilku minut w kosmosie, co oferują aktualne suborbitalne loty komercyjne. Po pierwsze, bilety są tańsze, a czas podróży o wiele dłuższy, dzięki czemu można dłużej nacieszyć oczy widokiem Ziemi z ogromnej wysokości. W porównaniu do suborbitalnych podróży oferowanych przez Virgin Galactic za 450 tysięcy dolarów cena jednego miejsca na Spaceship Neptune wynosi 125000 dolarów. Mimo to już ponad 1 800 osób zarezerwowało swoje miejsca.

Richard Branson nie jest jedynym miliarderem, który znajdzie się na pokładzie podczas inauguracyjnego lotu. Dołączą do niego założyciele Space Perspective, czyli Taber MacCallum i Jane Poynter.

Grafika: Space Perspective