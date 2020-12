Tak głupie, że aż niewiarygodne. Złoszczą się że nie mogą grać w Cyberpunka po tym, jak… go zwrócili

Kiedy zobaczyłem wpis który pojawił się na Twitterze Toma Warrena najpierw przetarłem oczy ze zdziwienia. Później się roześmiałem, a ostatecznie uznałem… że w sumie to nie wiem, dlaczego w ogóle się dziwię. O co chodzi? Ano gracze mają za złe Sony i Microsoftowi że po tym jak skorzystali z opcji zwrotu gry i odzyskania pieniędzy, tracą do niej dostęp. Niby logiczne, ale… jak widać: nie dla każdego.

some people are genuinely angry that Microsoft and Sony will remove your access to Cyberpunk when you request a refund. They want to keep the game and also get refunded 🤯 pic.twitter.com/eBiFJzv7Ur

— Tom Warren (@tomwarren) December 18, 2020