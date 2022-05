Rosja blokuje portal dla uczniów. Za pisanie o wojnie w Ukrainie

Rosja za wszelką cenę stara się walczyć z firmami, które w rzetelny i prawdziwy sposób chcą przedstawiać wydarzenia rozgrywające się od końca lutego na terenie Ukrainy. Kremlowi nie podoba się, że szeroko pojęty Zachód mówi o wojnie w Ukrainie prawdę. Rosyjskim rządzącym przeszkadza to, że ktoś zwraca uwagę na zbrodnicze działania rosyjskich żołnierzy. Obrywa się nie tylko największym graczom jak Wikipedia, czy Google, które musiało ogłosić upadłość w Rosji ze względu na zablokowanie kont tamtejszego oddziału firmy. Ofiarą rosyjskiej propagandy i urzędu walczącemu z prawdą padł teraz serwis Brainly działający w Rosji pod nazwą Znanija. Platforma ta jest dostępna dla uczniów z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu i korzysta z niej 45 mln użytkowników.

Brainly zablokowane w Rosji. Roskomnadzor blokuje dostęp do platformy dla uczniów i nauczycieli

Na początku tygodnia Roskomnadzor zażądał od Brainly usunięcia treści związanych z wojną w Ukrainie, które znajdują się w tzw. Bazie Wiedzy. Przedstawiciele platformy nie zamierzają spełnić tych żądań. Jak podają:

Usunięcie takich treści z naszej Bazy Wiedzy byłoby sprzeczne z naszą misją i naruszyłoby zaufanie naszych użytkowników, którzy polegają na platformie, jako źródle sprawdzonych informacji i materiałów do nauki.

Na to stanowisko zareagowała Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Komunikacji, Informatyki i Środków Masowych. Od dziś dostęp do Znanija z terytorium Rosji został zablokowany. Twórcy podkreślają jednak, że będą starali się zapewnić użytkownikom ukraińsko- i rosyjskojęzycznym dostęp do platformy. Dotyczy to miejsc, w których będzie to możliwe. Brainly podaje, że dziesiątki milionów osób korzystających z Znanija zobaczyło wiadomość odsyłającą do odpowiedzi na pytania dotyczące wojny w Ukrainie. Niecały milion zdecydowało się tę wiadomość przeczytać. Warto też przypomnieć, że od początku marca Brainly wyłączyło wszystkie reklamy i płatności na Znanija.