Człowiek odpowiada tylko za 1/4 ruchu w sieci. Kto stanowi resztę?

Internet to miejsce stworzone przez ludzi, dla ludzi, ale to wcale nie my generujemy obecnie największych ruch w sieci. Odpowiadają za niego boty i to niestety w większości te ze złymi zamiarami. Z raportu platformy zajmującej się kontrolą oszustw wynika, że boty odpowiadają za 3/4 ruchu w internecie.

Tracimy kontrolę nad internetem? Boty czują się tam jak u siebie

Niby zdajemy sobie sprawę z tego, że obecność botów w sieci jest dość oczywista, ale czy ktoś z Was przypuszczał, że jest ich aż tak dużo? Arkose Labs badało ruch sieciowy od stycznia tego roku do września, analizując aktywność nie tylko na stronach internetowych, ale także w aplikacjach mobilnych. Okazało się, że za aż 73 procent ruchu odpowiadają boty parające się szeregiem szkodliwych działań.

Źródło: Depositphotos

Badacze wyznaczyli 5 głównych kategorii działalności botów: przejmowanie kont, scraping danych, tworzenie fałszywych kont, zarządzenie kontami oraz nadużycia w programach lojalnościowych. To jednak nie wszystko. W kwestii pozostałej złośliwej aktywności trzeba wyróżnić między innymi ataki na centra telefonicznej obsługi klienta, które w okresie od stycznia do września wzrosły o 160%.

O 432% wzrosła także liczba przypadków scrapingu, czyli zeskrobywania wybranych danych – np. osobowych – ze stron internetowych. Te niemałe wzrosty mogą wiązać się z intensywnym rozwojem AI i wspieranych sztuczną inteligencją oprogramowań, wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Nie można oczywiście jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie boty stworzone są do niecnych celów. Część z nich wykonuje przydatne czynności, takie jak indeksowanie stron internetowych, czy automatyczna obsługa klienta w social mediach, ale fakt jest taki, że większość powstała po to, by przynieść korzyści oszustom.