Tak wyglądają fałszywe wiadomości od oszustów. Jak je rozpoznać?

W tym szczególnie gorącym okresie przedświątecznym, pełnym zakupowego szaleństwa i kompletowania prezentów, łatwo naciąć się na fałszywe wiadomości mailowe oraz SMS, które mają za zadanie skłonić ofiarę do kliknięcia w link przy pomocy różnych sztuczek socjotechnicznych. Bank Pekao namawia do zachowania ostrożności nie tylko podczas zakupów, ale także w trakcie sprzedawania produktów na portalach aukcyjnych. Udostępnił w tym celu stronę informacyjną z przykładowymi próbami oszustwa.

Oszuści działają schematycznie – naucz się rozpoznawać ich sztuczki

Cyberprzestępcy nigdy nie śpią i zwłaszcza przed świętami są niezwykle aktywni. W momencie gdy czekamy na wiele zamówionych przesyłek niełatwo o rozkojarzenie, a oszuści tylko na to czekają. Na całe szczęście ich próby są zazwyczaj dość schematyczne i opierają się na kilku krokach:

Kontakt z ofiarą przy pomocy wiadomości SMS lub maila

Nakłonienie do wejścia w przesłany odnośnik za pomocą „call-to-action” – odbierz swoje pieniądze / sprawdź status przesyłki / odczytaj wiadomość od banku

Kradzież danych przy użyciu fałszywego panelu logowania

Oczywiście nie każda wiadomości od sklepu czy banku jest oszustwem – ważne jest więc, by nauczyć się zwracać uwagę na szczegóły. Scamerskie wiadomości można rozpoznać między innymi po dziwnie wyglądających linkach i często pojawiających się błędach językowych lub nienaturalnej składni. Jeśli masz wątpliwości, czy wiadomość jest prawdziwa, to zawsze możesz wyszukać stronę z linku ręcznie, lub skontaktować się z działem obsługi klienta – zajmie to kilka minut, ale lepiej stracić czas, niż pieniądze na koncie.

Źródło: Bank Pekao

Najważniejsze jednak, by nigdy nie logować się w okienkach, które wyskoczą po kliknięciu w link. Jak informuje Pekao, po wprowadzeniu danych oszuści otrzymują dostęp do konta i inicjują podpięcie do niego aplikacji mobilnej. Kod autoryzacyjny otrzymywany drogą telefoniczną to najważniejszy element układanki. Podanie kodu na fałszywej stronie otwiera oszustom dostęp do konta ofiary na ich własnych urządzeniach, a to prosta droga do wyzerowania zgromadzonych tam środków.

Źródło: Bank Pekao

Pamiętajcie, że na takie sztuczki narażone są szczególnie osoby starsze. Przekażcie te wskazówki rodzicom i dziadkom, by oszczędzić im niepotrzebnych nerwów.

Stock image from Depositphotos