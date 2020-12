Roboty Boston Dynamics mogą wygrywać konkursy taneczne, zobaczcie tylko to wideo!

Roboty Boston Dynamics od samego początku wywołują u mnie jakiś rodzaj… wewnętrznego niepokoju. Są przerażająco dobre w tym co robią — a każda kolejna prezentacja ich możliwości upewnia mnie tylko w przekonaniu, że są aż za dobre. W przeszłości widzieliśmy już jak doskonale radzą sobie w rozmaitych akrobacjach, a nawet jako pracownicy magazynowi. Po przejęciu Boston Dynamics przez Hyundai pojawiło się sporo pytań o dalszą etykę działań firmy, a ta zeszła teraz na dalszy plan. Zobaczyliśmy bowiem jak doskonałą grupą taneczną są te konstrukcje. I jakkolwiek niepokojąco ten materiał dla mnie nie wygląda — to myślę że nie ma ani odrobiny przesady w stwierdzeniu że te maszyny tańczą lepiej niż niejeden z nas. Bez bicia przyznaję się, że nie stanąłbym z nimi do walki w konkursie, bo… sami zobaczcie jak doskonale im idzie:

Synchronizacja i precyzja ich ruchów prezentują się… no co tu dużo mówić: fenomenalnie. Ale też: przerażająco. A przecież chyba nikt nie ma wątpliwości, że to koniec ich przygody — ostatni raz „tańczące” roboty Boston Dynamics widzieliśmy dwa lata temu, a od tego czasu zmieniło się wiele. Teraz moje pytanie brzmi: jakich nowych sztuczek zestaw robotów nauczy się w najbliższych latach, skoro mają nowych ojców, nowe cele i nowe możliwości?

Oby wszystkie one były równie nieszkodliwe, co synchroniczny taniec w przerwie meczu koszykówki przywodzący na myśl… sceny z najlepszych filmów animowanych!