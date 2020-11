BMW iX otwiera nowy rozdział

Co prawda w lipcu zaprezentowano BMW iX3, które mieliśmy już okazję przetestować, ale to właśnie model iX ma za zadanie rozpocząć elektryczną rewolucję w Bawarii. I wygląda na to, że ma ku temu wszelkie predyspozycje. Póki co nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów, bo produkcja tego modelu rozpocznie się dopiero w połowie przyszłego roku, a do pierwszych klientów trafi najwcześniej za rok, ale zapowiedzi wyglądają imponująco. SUV wielkości BMW X5 o rozstawie osi przekraczającym 3 metry, ma oferować pakiet baterii o pojemności ponad 100 kWh i zapewnić zasięg rzędu 600 km. To sporo jak na samochód o takich gabarytach, ale BMW chwali się, że dzięki niskiemu współczynnikowi oporu powietrza (Cx = 0,25) udało się osiągnąć średnie zużycie energii na poziomie 21 kWh na 100 km.