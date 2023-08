Elektryczny motocykl zamiast hulajnogi? BMW pokazuje swój eParkourer!

eParkourer ma być ikoną nowej sceny Urban Mobility

BMW CE 02, bo tak właśnie nazywa się omawiany jednoślad BMW, jest nowym sposobem poruszania się po mieście. Najważniejszą informacją jest fakt, że CE 02 może jeździć… niemal każdy. Na motorower o pojemności skokowej 50 ccm może ruszać w drogę każda osoba, mająca ukończone 15 lat i prawo jazdy kategorii AM. Co raczej oczywiste, skuterem tym może jeździć również każda osoba, posiadająca prawo jazdy na samochody osobowe lub kategorii A1.

Źródło: BMW

CE 02 jest również stworzony z myślą o szybkiej i łatwej jeździe. Keyless Ride pozwala na ruszanie od razu w momencie objęcia sterów elektrycznego motocyklu, a warto również wspomnieć o jego niewielkiej masie od 120 kg. To kompaktowy i wygodny skuter, który ma wszystko, żeby idealnie sprawdzić się w miejskiej jeździe. BMW wspomina również o niemal całkowicie bezobsługowym napędzie pasowym oraz licznym ciekawym rozwiązaniom w zakresie techniki, komfortu i łączności.

Jazda nie była jeszcze tak łatwa (i stylowa?)

Firma zadbała również o to, żeby nastolatkowie bez prawa jazdy na osobowy samochód, mieli pełną łatwość w prowadzeniu tego pojazdu. BMW ogłosiło, że za pomocą przycisków na kierownicy wybieramy tryb jazdy: SURF oznacza swobodę w pokonywaniu dróg i relaksującą przejażdżkę, FLOW służy do optymalnego poruszania się w rytm ruchu ulicznego, a w pakiecie Highline dochodzi jeszcze trzeci, czyli FLASH, który — jak można się domyślić — pozwala nam na ekspresowy start. BMW CE 02 w każdej wersji oferuje kolorowy wyświetlacz TFT, gniazdo USB-C, mocowanie na deskorolkę, ABS przedniego koła oraz dwie ładowarki; z tym, że standardowa ma moc 0,9 kW, a jeśli zdecydujecie się na zakup Highline, to będziecie mieli możliwość dokupienia szybkiej ładowarki o mocy 1,5 kW. Tak czy siak, jedną i drugą podłącza się do domowego gniazdka 230 V.

Źródło: BMW

Jeśli chodzi o design, BMW CE 02 jest dostępny w dwóch wersjach. Pierwszą jest Cosmic black uni z jednokolorowym czarnym siedzeniem i różnymi odcieniami tego koloru. Wszystko jest stonowane, ale z klasą. Bardziej ekstrawagancka jest jednak opcja w pakiecie Highline, z ekskluzywnym lakierem w kolorze Cosmic black uni 2, 3-kolorowym siedzeniem i 22 taśmami wraz z kompletem taśm na obręczach kół i widelcem w złotym kolorze.

Przejdźmy do najważniejszych informacji — co z mocą?

BMW CE 02 będzie dostępne w dwóch wersjach — i tutaj nie ma rewelacji, ale pamiętajmy, dla kogo ten pojazd jest stworzony. Pierwsza wersja ma moc na poziomie 5 KM, pozwalając na prędkość maksymalną ograniczoną do 45 km/h. Maksymalny moment obrotowy silnika to 55 Nm, a waga CE 02 w tej wersji wynosi 119 kg.

Źródło: BMW

Druga wersja pozwoli na nieco więcej — ma moc 15 KM i jest to odpowiednik spalinowych 125, które są jednym z pierwszych wyborów z myślą o poruszaniu się po mieście. Tutaj będziemy mogli rozpędzić się do 95 km/h, a maksymalny moment obrotowy silnika również wynosi 55 Nm. W tym przypadku na jednym ładowaniu mamy mieć możliwość przekroczenia nawet 90 km, co jest naprawdę niezłym wynikiem.

Jeden, potężny minus, czyli… cena

Jeśli do tej pory byliście zachwyceni, to czas ostudzić Wasz entuzjazm. Chociaż po BMW można się tego spodziewać, to ceny tak czy siak mogą niektórych negatywnie zaskoczyć i odrzucić od tego eParkourera. Za „gorszą” wersję będziemy musieli zapłacić 35 900 zł, a Highline zostało wycenione na 40 900 zł. Nie da się ukryć, że są to niezwykle wysokie sumy jak za elektryczny skuter do poruszania się po mieście. Co o tym myślicie?

Źródło: BMW

Źródło, grafika wyróżniająca: BMW