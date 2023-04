To koniec Blue Media. Spółka zmienia nazwę na Autopay

Spółka Blue Media to dostawca szerokiego wachlarza usług płatności w Polsce - od bramek płatniczych dostępnych w największych sklepach czy platformach sprzedażowych, przez różnego rodzaju płatności w aplikacjach czy za rachunki, doładowania w ofertach na kartę aż po płatności za przejazdy autostradami w Polsce, czyli znane już wszystkim Autopay.

Blue Media udostępniła usługę Autopay w 2019 roku, a więc zaledwie cztery lata temu, a rok później na jej potrzeby wyodrębniła ze swoich struktur spółkę Autopay Mobility sp. z o.o., by w rezultacie - już od 17 kwietnia przejąć jej nazwę.

Najbardziej widoczna zmiana jaką szykujemy to nazwa i logo, ale oprócz tego będziemy tworzyć i wprowadzać nowe, jeszcze bardziej funkcjonalne i nowoczesne płatności. Do tej pory Autopay, był znany jako przydatna aplikacja do płacenia za przejazdy przez autostrady. Mogliście nie wiedzieć, że Autopay został stworzony przez zespół Blue Media S.A.