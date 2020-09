Blokada dzielenia kont na Xboksie. Microsoft walczy z “piractwem”

Dawno temu Microsoft udostępnił możliwość dzielenia się swoim kontem z konsoli Xbox. Zamysł był oczywiście fajny i „ludzki”, pozwalał bowiem pograć dobrym znajomym w posiadane przez nas gry, dobić sobie gamerscore, dobrze się bawić. Było to też fajne rozwiązanie dla osób, które posiadają więcej niż jedną konsolę w domu – na przykład gdy drugi Xbox stoi w pokoju dziecka. Kupowanie drugiej kopii tej samej gry jest wtedy przecież nieco bezsensowne.

Jak to zwykle jednak w takich przypadkach bywa, ktoś chce na tym zarobić. Udostępnianie kont z grą na serwisach aukcyjnych nie jest niczym nowym, wystarczy wpisać jakąś znaną nazwę na przykład na Allegro, a potem posegregować od najniższej ceny. W taki sposób traficie na przykład na ofertę Red Dead Redemption 2 na Xbox One w cenie 8,75 pln. Opis aukcji jest jasny i na sto procent kupujemy dostęp do konta, a nie grę jako taką: