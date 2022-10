Overwatch 2 poślizgnął się na starcie

Startu Overwatcha 2 nie można zaliczyć do najbardziej udanych. Serwery Blizzarda zwyczajnie nie zdołały wytrzymać obciążenia graczy w dniu premiery, co sprawiło, że przez pierwsze kilka dni zagranie chociaż jednego spotkania graniczyło z cudem.

Jak pisałem w swojej recenzji, od wtorku (dnia debiutu) codziennie próbowałem zalogować się do gry - i udało mi się to dopiero w sobotni wieczór. Na sprawdzenie, jak “kontynuacja” Overwatcha wypada w praktyce, musiałem zatem poczekać cztery dni, po czym 1,5 dnia czekałem na połączenie swoich kont Battle.net z PlayStation Network, bowiem przede mną w kolejce było… 640 tysięcy osób.

Blizzard przeprasza za taką sytuację i obiecuje rekompensatę

Blizzard od samego początku przepraszał graczy za wszelkie problemy i długi czas oczekiwania łączenia kont oraz zalogowania się do samej gry. Deweloper postanowił jednak pójść graczom na rękę, dając kilka prezentów, które mają “zrekompensować stracony czas”.

Wszyscy gracze, którzy zalogują się do Overwatch 2 od 25 października do końca sezonu 1 (który będzie trwał mniej więcej do początku grudnia) otrzymają legendarną skórkę dla Żniwiarza i zawieszkę na broń, która wygląda jak apteczka.

Kosmetyczne dodatki to nie wszystko. Szykuje się więcej XP

Blizzard zapowiedział również “kilka” weekendów, podczas których gracze będą zdobywać podwójną ilość punktów doświadczenia. To świetna okazja do nadrobienia poziomów w karnecie bojowym, chociaż z zapowiedzi wynika, że podwójne XP będzie dotyczyło wyłącznie PD za same mecze - a nie obejmie zadań dziennych czy tygodniowych. Niemniej, jest to miła inicjatywa - chociaż na ten moment Blizzard nie podał, o które weekendy dokładnie chodzi.

Co sądzicie o takiej rekompensacie? Czy taki gest wystarczy, żeby zapomnieć o kilku pierwszych zamrożonych dniach?

Źródło: Blizzard