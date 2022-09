Blisko 60 proc. Polaków chce powrotu nauki zdalnej

Rok szkolny 2022/2023 oficjalnie rozpoczął się wczoraj, jednak to dziś uczniowie zasiedli w szkolnych ławkach. Czy w najbliższym czasie czeka nas powrót do nauki zdalnej?

Początek roku szkolnego za nami. Wczoraj było uroczyście, dziś uczniowe zasiedli w ławkach. I to nie tych cyfrowych, a tradycyjnie - w szkolnych budynkach. Choć pandemia koronawirusa jeszcze nie odpuściła, świat powoli staje na nogi po dwóch latach problemów. Choć wielu rodziców zabiegało, by ich dzieci powróciły do normalnego toku nauczania, część jest zdania, że nauka zdalna zdawała egzamin i chętnie widziałaby jej powrót - o ile zajdzie taka potrzeba. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych. Nie dziwią więc wyniki badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, które poruszało kwestię nauki zdalnej.

Jak się okazuje aż 58 proc. biorących udział w badaniu dotyczącym edukacji online chce, aby w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa nauka zdalna wróciła do szkół. Według 39 proc. respondentów taki model wpływa na rozwój samodzielności. Jednocześnie 38 proc. osób chciałoby, żeby szkoły i uczelnie częściej korzystały z opcji hybrydowej. 23 proc. ankietowanych jasno odpowiedziało, że nie chciałby powrotu do edukacji online. 19 proc. nie miało zdania na ten temat.

ClickMeeting pyta też swoich respondentów: Czy szkoły i uczelnie powinny w większym stopniu korzystać z hybrydowych modeli nauczania? Najwięcej, bo 38 proc. osób stwierdziło, że tak. 33 proc., że nie, a 29 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

Powrót nauki zdalnej? Prawie 60% Polaków uważa, że trzeba to zrobić jeśli zajdzie potrzeba

ClickMeeting zapytał Polaków również o to, co według nich w trybie edukacji zdalnej jest pozytywne, a co negatywne. Jeśli chodzi o plusy, ankietowani odpowiedzieli: nauka samodzielności (39 proc.), możliwość wykorzystywania nowych technologii (35 proc.), oszczędność czasu (35 proc.), możliwość wykorzystywania multimedialnych materiałów (29 proc.), lepsza organizacja dnia (20 proc.), brak rozpraszaczy (10 proc.) oraz większy wpływ na edukację (4 proc.).

Źródło: Unsplash

Natomiast jeśli chodzi o minusy nauczania online, odpowiadano: brak kontaktu z rówieśnikami (83 proc.), brak ruchu i prawdziwych przerw (64 proc.), niższy poziom nauczania (62 proc.) oraz gorsze skupienie i mniejsze zaangażowanie (57 proc.).

Choć nauka zdalna błyskawicznie i nieoczekiwanie wkroczyła w nasz w system edukacji, stosunkowo szybko nauczyliśmy się efektywniej pracować w tym trybie. Samo zdobywanie wiedzy online zyskuje coraz więcej zwolenników. Blended learning i nauka hybrydowa są rozwiązaniami, które mogą połączyć świat offline i online w edukacji. Pomagają także w zdobywaniu zupełnie nowych kompetencji: nie tylko tych cyfrowych, ale również związanych z samodzielnością czy umiejętnością organizacji własnego czasu pracy

- komentuje Dominika Paciorkowska z ClickMeeting.

A jak wyglądała metodologia przeprowadzonego badania? Wzięło w nim udział 1000 osób, z czego 52 proc. to kobiety, a 48 proc. to mężczyźni. Ankietowani to mieszkańcy miejscowości powyżej 500 tys. mieszkańców (12 proc.), 100-500 tys. mieszkańców (17 proc.), 20-100 tys. mieszkańców (24 proc.), 5-20 tys. mieszkańców (13 proc.) i do 5 tys. mieszkańców (34 proc.). W mieście mieszka 66 proc. respondentów, a 34 proc. na wsi. Ankietowani byli w wieku od 18 do 34 lat (26 proc.), między 35 a 54 rokiem życia (35 proc.) i powyżej 55 roku życia (39 proc.).

Źródło: informacje prasowe