Nauczanie zdalne powoduje zaległości, dlatego Polacy opowiadają się za trybem hybrydowym

Z pewnością na jego wyniki miało wpływ nauczanie zdalne, które niemal przez cały 2020 rok odcisnęło swoje piętno na nauczycielach, uczniach i rodzicach. W roku 2021 nauczanie zdalne miało miejsce w mniejszym zakresie, ale i tak jego skutki ciągną się za nami do dziś.

W pierwszej kolejności badani deklarowali, że nauka zdalna spowodowała zaległości w nauce - aż 70% wskazań, nie mniejszym problem związanym z nauczaniem zdalnym był jej negatywny wpływ na budowanie relacji - tak stwierdziło ponad 67% respondentów. Ponad połowa osób narzekała na fakt, iż to rodzice przejęli na siebie zadania nauczycieli, a co trzecia na więcej zadań domowych niż w trybie stacjonarnym.

Wyniki tego badania pokazały dobitnie, że nauczanie zdalne okazało się zbyt dużym wyzwaniem, zarówno dla nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy mieli problem ze skupieniem czy wzajemnie się rozpraszali, co mogło mieć znaczący wpływ na przyswajanie przez nich wiedzy, no i przez to nawarstwianie się zaległości.

Dlatego nie dziwi, iż po zakończeniu pandemii prawie co czwarty badany nie wyobraża sobie dalszego korzystania z trybu nauki zdalnej w pełnym zakresie.

Dominika Paciorkowska, dyrektor zarządzająca i członkini zarządu ClickMeeting:

Tryb hybrydowy, nie tylko w pracy, ale i edukacji, zdobywa nowych zwolenników. Z przeprowadzonego przez ClickMeeting badania „Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii” wynika, że w roku 2021 mieszany tryb nauczania popierało go o 13 proc. ankietowanych więcej, niż rok wcześniej, kiedy to niespodziewanie stało się ono częścią nowej rzeczywistości. E-learning przestał być działaniem wyłącznie awaryjnym, co daje ogrom możliwości.

Za to opcja hybrydowa, czyli częściowo zdalnie i częściowo stacjonarnie, byłaby najbardziej korzystna dla ponad połowy ankietowanych. Z kolei nadal za wyłącznie nauką zdalną opowiada się prawie 18% osób.

Źródło: ClickMeeting.