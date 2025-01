Uber i taksówki w jednej aplikacji. Tak wygodnie jeszcze nie było

Jednak szukanie oszczędności oznacza jedno – żonglowanie między aplikacjami w poszukiwaniu tańszych przejazdów. A to nie zawsze jest wygodne. W szczególności, gdy się spieszymy. Z pomocą przychodzi aplikacja Bliq, która ogłosiła start działalności w Polsce. Swoją przygodę na rynku zaczęła w Niemczech (skąd pochodzi), jednak obecnie dostępna jest w wielu krajach i korzysta z niej ponad 33 tysiące kierowców. Jednak to narzędzie przede wszystkim dla podróżnych szukających oszczędności i chcących dowiedzieć się, który przewoźnik działający w danym miesicie, oferuje najniższe ceny na konkretnej trasie.

Uruchamiając aplikację w Warszawie, dowiemy się, że z Bliqa można korzystać, by porównać przejazdy z Ubera, FREE NOW, Bolta i te realizowane bezpośrednio przez kierowców korzystających z samej apki Bliq. W niektórych krajach dostępne są również inni dostawcy, jak. Lyft, Didi, Heetch. Standardowo Bliq wyświetli informacje na temat przybliżonych cen za kurs z punktu A do punktu B, z uwzględnieniem konkretnych kategorii oferowanych przez inne aplikacje i posegreguje je według ceny. Wybierając konkretnego przewoźnika, będziemy mogli zamówić przejazd po przekierowaniu do jego aplikacji. Decydując się jednak na połączenie zewnętrznych apek i kont z Bliq, przejazdy można realizować bezpośrednio z jednego ekranu, bez konieczności przechodzenia do poszczególnych przewoźników. Co więcej, Bliq zapewnia, że po połączeniu z innymi kontami będzie można nadal korzystać ze zniżek – zarówno tych osobistych, jak i tych wynikających z kuponów.

Bliq – jedno narzędzie do wygodnych przejazdów. Kto skorzysta?

Za przejazdy realizowane z poziomu aplikacji Bliq można zapłacić na kilka sposobów. Choć przy rejestracji pokazują się jedynie: karta płatnicza lub PayPal. Szybko jednak okazuje się, że użytkownicy mają więcej możliwości. W ustawieniach znajdziemy Portfel Bliq, Apple Pay (i zapewne Google Play na urządzeniach z Androidem), BLIK, PayPal, kartę kredytową/debetową oraz gotówkę. By jednak móc zapłacić gotówką za przejazd, potrzebna będzie weryfikacja kartą płatniczą.

Aplikacja jest dostępna na iOS i Androida. Znajdziecie ją w App Store oraz Google Play. W obu sklepach dostępna jest też aplikacja w wersji dla kierowców. Jej założenie jest proste: Zamiast nieustannie żonglować pomiędzy aplikacjami, ekranami czy urządzeniami, kierowcy mogą połączyć wszystkie konta z w ramach jednej apki. Wyświetlać będzie ona oferty ze wszystkich platform i pozwoli zrealizować przejazdy od początku do końca, na jednym ekranie automatyzując pracy. A to, zdaniem twórców Bliq, ma przełożyć się na bezpieczną jazdę i zarabianie więcej.

Pytanie tylko jak aplikacja przyjmie się w Polsce i co z jej nazwą. Bliq w naszym kraju kojarzy się z zupełnie inną usługą i przyznam szczerze, że słowo to stało się już synonimem wygodnych płatności. Może być problem z adaptacją dwóch różnych rozwiązań o tak samo brzmiących nazwach. To jednak zweryfikuje rynek i zainteresowanie ze strony podróżnych i samych kierowców.