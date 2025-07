81 nominacji do nagród Emmy. Apple idzie po rekord

Apple TV+ nie jest najpopularniejszą platformą VOD na świecie, ale może pochwalić się naprawdę dobrymi filmami i serialami. Nominacja do najważniejszych nagród telewizyjnych są na to świetnym dowodem.

Apple TV+ to platforma wypełniona świetnymi serialami i filmami, które walczą i zdobywają najważniejsze nagrody filmowe i telewizyjne. Ma tylko jeden spory problem – brak rozpoznawalności podobnej do Netfliksa, Disney+, czy HBO Max. A szkoda, bo to świetne VOD, które zasługuje większą liczbę widzów. Apple od lat pokazuje, że stawia na jakość, nie ilość. I choć dla wielu może okazać się niewystarczające, firma właśnie udowodniła, że liczy się w wyścigu o najważniejsze nagrody telewizyjne – Emmy.

Apple TV+ osiąga nowy rekord, zdobywając aż 81 nominacji do 77. ceremonii rozdania nagród Emmy dzięki 14 swoim oryginalnym produkcjom. Najwięcej wyróżnień otrzymał serial „Rozdzielenie”, który z 27 nominacjami stał się najbardziej nominowaną produkcją tego roku. Z kolei serial „Studio” zapisał się w historii jako debiutancka komedia z największą liczbą nominacji – aż 23. Co więcej, Apple TV+ to jedyna platforma streamingowa, której produkcje znalazły się w czołówce zarówno w kategorii najlepszego serialu dramatycznego („Kulawe konie”), jak i komediowego („Terapia bez trzymanki”). Łącznie Apple zdobyło także najwięcej nominacji aktorskich spośród wszystkich platform i studiów – aż 31.

Apple TV+ to świetna platforma. Rekordowa liczba nominacji do nagród Emmy

Poniżej wszystkie nominacje dla produkcji Aapple TV+ do tegorocznych nagród Emmy, które zostaną rozdane w nocy, 15 września:

„Rozdzielenie”

Najlepszy serial dramatyczny

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym: Adam Scott

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu dramatycznym: Britt Lower

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym: Zach Cherry

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym: Tramell Tillman

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym: John Turturro

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym: Patricia Arquette

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym: Jane Alexander

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym: Gwendoline Christie

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym: Merritt Wever

Najlepsza reżyseria w serialu dramatycznym: Jessica Lee Gagné

Najlepsza reżyseria w serialu dramatycznym: Ben Stiller

Najlepszy scenariusz w serialu dramatycznym: Dan Erickson

Najlepsza scenografia we współczesnym programie fabularnym (godzina lub dłużej)

Najlepsza muzyka do serialu (oryginalna ścieżka dramatyczna)

Najlepszy casting w serialu dramatycznym

Najlepsza choreografia w programie fabularnym

Najlepsze zdjęcia do serialu (godzinnego)

Najlepszy montaż obrazu w serialu dramatycznym (x3)

Najlepszy projekt czołówki

Najlepszy nadzór muzyczny

Najlepsza edycja dźwięku w serialu komediowym lub dramatycznym (godzinnym)

Najlepsze miksowanie dźwięku w serialu komediowym lub dramatycznym (godzinnym)

Najlepsze efekty wizualne w pojedynczym odcinku

Najlepszy występ kaskaderski

„Studio”

Najlepszy serial komediowy

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym: Seth Rogen

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Ike Barinholtz

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Kathryn Hahn

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Catherine O’Hara

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym: Bryan Cranston

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym: Dave Franco

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym: Ron Howard

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym: Anthony Mackie

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym: Martin Scorsese

Najlepsza aktorka gościnna w serialu komediowym: Zoë Kravitz

Najlepsza reżyseria w serialu komediowym: Seth Rogen, Evan Goldberg

Najlepszy scenariusz w serialu komediowym: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Heck, Alex Gregory, Frida Perez

Najlepsza scenografia w programie fabularnym (półgodzinnym)

Najlepszy casting w serialu komediowym

Najlepsze zdjęcia do serialu (półgodzinnego)

Najlepsze kostiumy w serialu

Najlepszy montaż obrazu w jedno-kamerowym serialu komediowym

Najlepsza stylizacja fryzur

Najlepsza muzyka do serialu (oryginalna ścieżka dramatyczna)

Najlepszy nadzór muzyczny

Najlepsza edycja dźwięku w serialu komediowym lub dramatycznym (półgodzinnym)

Najlepsze miksowanie dźwięku w serialu komediowym lub dramatycznym (półgodzinnym) oraz animacji

„Terapia bez trzymanki”

Najlepszy serial komediowy

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym: Jason Segel

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Harrison Ford

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Michael Urie

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Jessica Williams

Najlepszy casting w serialu komediowym

Najlepsze miksowanie dźwięku w serialu komediowym lub dramatycznym (półgodzinnym) oraz animacji

„Kulawe konie”

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym: Gary Oldman

Najlepszy scenariusz w serialu dramatycznym: Will Smith

Najlepsza reżyseria w serialu dramatycznym: Adam Randall

Najlepszy casting w serialu dramatycznym

„Uznany za niewinnego”

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Jake Gyllenhaal

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Bill Camp

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Peter Sarsgaard

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Ruth Negga

„Sprostowanie”

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Cate Blanchett

Najlepsze zdjęcia w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

„Siostry na zabój”

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu dramatycznym: Sharon Horgan

„Złodziej dragów”

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu limitowanym: Brian Tyree Henry

„Wąwóz”

Najlepszy film telewizyjny

Najlepsza edycja dźwięku w serialu limitowanym, antologii, filmie telewizyjnym lub programie specjalnym

„Deaf President Now!”

Najlepszy film dokumentalny lub specjalny program niefikcyjny

Najlepsza reżyseria w programie dokumentalnym lub niefikcyjnym: Nyle DiMarco, Davis Guggenheim

„Pachinko”

Najlepsza scenografia w programie fabularnym osadzonym w przeszłości lub fantasy (godzina lub więcej)

Najlepsze zdjęcia do serialu (godzinnego)

„Znajomi i sąsiedzi”

Najlepsza oryginalna muzyka przewodnia w czołówce

„Bono: Stories of Surrender”

Najlepsze kierownictwo techniczne i zdjęcia w programie specjalnym

„Mroczna materia”

Najlepszy projekt czołówki

Apple może też pochwalić się dwiema nominacjami Najlepsza reklama: