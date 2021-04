Nowa marka smartfonów na polskim rynku. Co oferuje Blackview?

Dzięki temu, że na rynku jest dziś tyle smartfonów, każdy może wybrać coś na swoją kieszeń. Jeżeli zależy nam na prostym urządzeniu – znajdziemy dla siebie budżetowca. Jeżeli na długim czasie pracy – mamy smartfony z baterią 7000 mAh. To samo z aparatami, procesorem czy ekranem. Co jednak, jeżeli chcemy mieć telefon do zadań specjalnych? Tutaj do gry wchodzi kategoria urządzeń pancernych. Na rynku mamy już kilka takich – CAT, Ulephone czy polską markę Hammer. Teraz jednak w prosty sposób będziemy mogli wybierać spośród naprawdę wielu urządzeń, ponieważ na nasz rynek wchodzi firma Blackview, skupiająca się właśnie na urządzeniach w wersji wzmocnionej. Co więcej – od razu wprowadza na polski rynek aż 18 (!) smartfonów – 4 „zwykłe” i 14 wzmacnianych. Większość z nich wyposażona jest w ciekawe funkcje – kamery termowizyjne, mierniki ciepła i wilgoci czy nawet łączność 5G.

Jakie smartfony Blackview są dostępne na rynku?

Jeżeli chodzi o smartfony wzmocnione, Blackview wprowadza na rynek następujące modele:

BV9900 Pro – MediaTek Helio P90, 8 GB RAM, 128 GB miejsca na dane, ekran 5.84″, 2280 x 1080px, IPS, trzy aparaty 48+5+2 MPix, czujnik temperatury Micro thermal 650 mW FLIR, czujnik tętna, czujnik wilgotności, barometr, IMX 582, 4350 mAh, IP68, NFC za 2659,99 zł

BL6000 Pro 5G – MediaTek Dimensity 800, 8 GB RAM, 256 GB miejsca na dane, ekran 6.36″, 2300 x 1080px, FHD+,IPS, trzy aparaty 48+0,3+13 MPix, 5280 mAh, IP68, NFC, Ice Mode za 2619,99 zł

BV9900E – MediaTek Helio P90, 6 GB RAM, 128 GB miejsca na dane, ekran 5.84″, 2280 x 1080px, IPS, cztery aparaty 48 +16+2+0.3 MPix, 4350 mAh, IP68, NFC, Ice Mode, Pulsometr, Barometr za 1719,99 zł

BV9700 Pro – MediaTek Helio P70, 6 GB RAM, 128 GB miejsca na dane, ekran 5.84″, 2280 x 1080px, IPS, dwa aparaty 16 + 8 MPix, 4380 mAh, czujnik jakości powietrza (VOC – Air Quality Detection), pulsometr, IP68, NFC za 1499,99 zł

BV9600E – MediaTek Helio P70, 4 GB RAM, 128 miejsca na pliki, ekran 6.21″, 2248 x 1080px, AMOLED, dwa aparaty 16 + 8 MPix, 5580 mAh, IP68, NFC, barometr za 1349,99 zł

BV6300 Pro – MediaTek Helio P70, 6 GB RAM, 128 ROM, ekran 5.7″, 1440 x 720px, IPS, cztery aparaty 16 + 8 + 2 + 0,3 MPix, 4380 mAh, IP68, NFC za 1129,99 zł

BV6300 – MediaTek Helio A25, 3 GB RAM, 32 GB miejsca na dane, ekran 5.7″, 1440 x 720px, IPS, dwa aparaty 13 + 0,3 MPix, 4380 mAh, IP68, NFC za 759,99 zł