Pancerny smartfon – wybieramy urządzenia, które wytrzymają naprawdę wiele

Współczesne smarfony to urządzenia dosyć delikatne. Pomimo tego, że producenci co model kuszą nas wytrzymalszą obudową i przede wszystkim – wytrzymalszym ekranem, to te obietnice nauczyliśmy się traktować bardziej jako marketingową gadkę niż jako rzeczywiste zapewnienia. Po zakupie telefonu staramy się na niego nie tylko uważać, ale też – stosujemy różne systemy zabezpieczeń, najczęściej w postaci etui czy szkła/folii ochronnej. Smartfony to jednak urządzenia z natury wielofunkcyjne, więc kwestią czasu było stworzenie modeli, które będą w stanie wytrzymać więcej niż przeciętnie. Tak właśnie narodziła się grupa smartfonów pancernych.

Naprawdę dobre pancerne smartfony – co je wyróżnia?

W kwestii pancernych smartfonów bardzo wiele zależy od producenta i tego, co dla niego oznacza słowo pancerny. Dlatego jeżeli już kupujemy taki telefon, to warto zwrócić uwagę, czy posiada on pewne funkcje:

wytrzymała obudowa i szkło na ekranie – w dzisiejszych czasach nawet bardzo delikatne smartfony mogą pochwalić się wojskowym certyfikatem MIL-STD, więc wartość takich zapewnień mocno spadła. Dlatego przed kupieniem urządzenia warto sprawdzić, jak radzi sobie ono przy mniej uważnym traktowaniu – upadkach, uderzeniach i wstrząsach.

– w dzisiejszych czasach nawet bardzo delikatne smartfony mogą pochwalić się wojskowym certyfikatem MIL-STD, więc wartość takich zapewnień mocno spadła. Dlatego przed kupieniem urządzenia warto sprawdzić, jak radzi sobie ono przy mniej uważnym traktowaniu – upadkach, uderzeniach i wstrząsach. odporność na kurz i wodę – tak samo jak w poprzednim przypadku, certyfikat IP68 ma większość współczesnych flagowców. Nie znaczy to jednak, że piach czy woda nie jest w stanie zrobić im krzywdy. Pancerne smartfony teoretycznie nie powinny mieć problemu z działaniem w takich warunkach.

– tak samo jak w poprzednim przypadku, certyfikat IP68 ma większość współczesnych flagowców. Nie znaczy to jednak, że piach czy woda nie jest w stanie zrobić im krzywdy. Pancerne smartfony teoretycznie nie powinny mieć problemu z działaniem w takich warunkach. odporność na wysokie i niskie temperatury – jak świat długi i szeroki, śmiejemy się z iPhone’ów, że te potrafią nie funkcjonować przy zbyt niskich temperaturach. Jeżeli te są za wysokie, większość współczesnych telefonów również nie będzie działała prawidłowo. Rolą wzmocnionych urządzeń jest więc większa odporność na ekstremalne temperatury.

– jak świat długi i szeroki, śmiejemy się z iPhone’ów, że te potrafią nie funkcjonować przy zbyt niskich temperaturach. Jeżeli te są za wysokie, większość współczesnych telefonów również nie będzie działała prawidłowo. Rolą wzmocnionych urządzeń jest więc większa odporność na ekstremalne temperatury. możliwość łatwiej obsługi – jeżeli środowisko, w którym działa telefon jest ekstremalne, to bardzo mała szansa, że ktokolwiek będzie go obsługiwał gołymi rękoma. Dlatego właśnie wzmocnione smartfony powinny być dostosowane do obsługi np. w rękawiczkach ochronnych. Oznacza to np. więcej przycisków oraz większych ich rozmiar.

– jeżeli środowisko, w którym działa telefon jest ekstremalne, to bardzo mała szansa, że ktokolwiek będzie go obsługiwał gołymi rękoma. Dlatego właśnie wzmocnione smartfony powinny być dostosowane do obsługi np. w rękawiczkach ochronnych. Oznacza to np. więcej przycisków oraz większych ich rozmiar. pojemna bateria – wzmocnione smartfony są wykorzystywane najczęściej do pracy, nie mogą więc pozwolić na to, żeby w środku dnia wyczerpało im się zasilanie. Na szczęście, większa obudowa to też więcej miejsca, co pozwala umieścić w nich dużą, co najmniej 5000 mAh baterię.

– wzmocnione smartfony są wykorzystywane najczęściej do pracy, nie mogą więc pozwolić na to, żeby w środku dnia wyczerpało im się zasilanie. Na szczęście, większa obudowa to też więcej miejsca, co pozwala umieścić w nich dużą, co najmniej 5000 mAh baterię. dodatkowe możliwości – smartfony do zadań specjalnych powinny być wyposażone w funkcje.. no cóż… do zadań specjalnych. Dlatego też takie telefony wyposażone są chociażby w projektory podczerwieni czy modne ostatnio kamery termowizyjne.

To, co warto zauważyć w przypadku telefonów pancernych to to, że najczęściej o jakiejkolwiek współczesnej specyfikacji możemy raczej zapomnieć. Najczęściej mamy tam mniej pamięci RAM, słabszy procesor i nieco gorszy ekran.

Pancerny telefon do zadań specjalnych – na te urządzenia warto zwrócić uwagę

Poniżej przedstawiam wam cztery urządzenia – nie są to ani najtańsze telefony w swojej klasie, ani też – najmocniejsze pod względem konfiguracji. Mój wybór polegał bardziej na wyszukiwaniu konkretnych, najciekawszych funkcji, które mogą zadecydować o wyborze smartfonu.

Hammer Explorer Pro

Telefon ten testowaliśmy dla was niedawno. To, na co warto zwrócić uwagę to, obok wytrzymałej konstrukcji. 6 GB pamięci RAM, złącze na akcesoria na pleckach (np. powerbank), wskaźnik laserowy. mierknik jakości powietrza, miejsce na 3 numery (hardware’owy DualSim+eSIM) i dodatkowy, konfigurowalny przycisk. Minusy? Nieco za wysoka cena.