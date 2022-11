Kiedy przypada Black Friday 2022?

Black Friday w 2022 roku przypada 25 listopada, czyli za nieco ponad 3 tygodnie. Można jednak oczekiwać, że wiele sklepów wystartuje ze swoimi promocjami znacznie szybciej, aby wybić się w tysiącach, a może nawet milionach przecenionych ofert. Konkurencja jak zwykle będzie zapewne duża, choć jestem ciekaw czy w czasach galopującej inflacji faktycznie można liczyć na jakieś okazje. Już w zeszłym roku nie było z tym najlepiej, a według szacunków wielkość sprzedaży była mniejsza niż w latach poprzednich. Nie zmienia to jednak faktu, że już za kilka dni będą nas zewsząd atakować zapowiedzi wielkich promocji.

Black Friday wspólnie z Cyber Monday, który w tym roku przypada 28 listopada, tworzy tzw. Black Weekend, czyli weekend promocji zarówno w stacjonarnych jak i internetowych sklepach. Jak pokazują doświadczenia poprzednich lat, wcale nie ma reguły, że najlepsze promocje pojawią się w te dwa dni. Często sprzedawcy mają lepsze oferty również w trakcie weekendu, a nawet w tygodniu poprzedzającym Black Friday. W tym roku ponownie będzie spora konkurencja, bo w nakręcaniu sprzedaży biorą udział nie tylko same sklepy, ale również platformy zakupowe, których w ostatnich latach w Polsce wyraźnie przybyło. Dzięki temu jest szansa, że ceny faktycznie będą atrakcyjne choć ze względu na kurs złotówki, będzie pewnie ciężko o tanią elektronikę.

Fot. Depositphotos

Jak sprawdzić czy to faktycznie promocja?

Jak co roku na łamach Antywebu postaramy się was informować o najlepszych ofertach w trakcie Black Friday i Cyber Monday, a także zweryfikować, czy promocyjne ceny faktycznie są takie atrakcyjne. W sieci dostępne są różne narzędzia, które regularnie sprawdzają ceny różnych produktów i pomagają określić, czy aktualna cena faktycznie jest obniżona, czy tylko taką udaje. Niestety to bardzo częsty proceder, gdy sklepy na kilka tygodni przed Black Friday podnoszą ceny, aby później hucznie je obniżyć. Mamy na szczęście możliwość aby to zweryfikować, a jeśli polujecie na jakiś konkretny produkt to sami wiecie jaka cena będzie atrakcyjna.

To w gruncie rzeczy bardzo dobra strategia zakupowa. Jeśli planujecie jakieś zakupy i macie wytypowane produkty, które was interesują to najlepiej zapisać sobie ich ceny już dzisiaj, aby mieć porównanie i nie robić impulsywnych zakupów. Wiele stron i aplikacji śledzących ceny i promocje pozwala również tworzyć alerty na specyficzne frazy, dzięki czemu zyskujecie pewność, że nie przegapicie żadnej ciekawej oferty. Niestety te najbardziej atrakcyjne rozchodzą się zazwyczaj w ciągu kilku minut, dlatego trzeba być przygotowanym. Black Friday będzie z pewnością ciekawym wydarzeniem, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej.

źródło grafiki: Depositphotos