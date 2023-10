Klocki nie z tej ziemi – dosłownie. LEGO łączy siły z Diuną!

LEGO szokuje kolejną współpracą

Super Mario Bros., Animal Crossing, Star Wars, Horizon, Nintendo, adidas, Sonic… mógłbym tak wymieniać do jutra. Współprace LEGO są niesamowite i sprawiają, że fani niemal każdego uniwersum czy nawet marki znajdą coś dla siebie w zestawach klocków. Teraz przyszedł czas na kolejną świetną kolaborację.

Źródło: LEGO

LEGO oficjalnie zapowiedziało zestaw LEGO Icons Diuna — Atreides Royal Ornithopter, który jest szczegółową repliką legendarnego statku powietrznego rodu Atrydów z Diuny. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie LEGO, replika ta ma rozkładane, machające skrzydła, rozkładane podwozie i otwierany kokpit. W zestawie jest także osiem kultowych postaci z filmu: Paul Atreides, Lady Jessika, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho i baron Harkonnen w swojej długiej szacie.

Źródło: LEGO

Cena i data premiery — ile musimy zapłacić za taką przyjemność?

Atreides Royal Ornithopter to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów Diuny — ten zestaw można ustawić w trybie lotu lub lądowania, a dodatkowy zestaw ośmiu minifigurek pozwala odtworzyć sceny filmowe w swoim salonie na komodzie. Statek powietrzny z rozłożonymi skrzydłami ma 23 cm wysokości, 57 cm długości i 79 cm szerokości. Zestaw składa się dokładnie z 1369 elementów, a całość będzie dostępna za 779,99 zł.

Źródło: LEGO

Zestaw już można zamawiać przedpremierowo na stronie LEGO, a na półki sklepowe owoc współpracy LEGO z Diuną trafi już 1 lutego 2024 roku. Jak zawsze, aplikacja LEGO Builder będzie zawierać cyfrową wersję instrukcji budowania do tego zestawu. Jak oceniacie ten set? Zamierzacie go kupić, czy jednak statki na przykład z Gwiezdnych wojen prezentują się nieco lepiej według Was? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: LEGO

Źródło, grafika wyróżniająca: LEGO