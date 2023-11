Wiemy, ile średnio nauczyciele dopłacają do bonów na laptopy

Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu laptopa, nauczyciele mieli wyznaczony na maksymalnie 12 listopada. Dwa dni wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji informowało, iż do 10 listopada wniosków takich złożono prawie 196 tys. wniosków, z czego ponad 21 tys. bonów zostało zrealizowanych.

Jak wiemy wartość tego bonu ustalono na 2,5 tyś zł, więc nauczyciele przy wyborze laptopa do tej kwoty mogli go nabyć w zasadzie za darmo. Z kolei, gdy chcieli zakupić droższe urządzenie, mogli to zrobić po dopłacie brakującej kwoty z własnej kieszeni.

Dodatkowo według specyfikacji, zakupione przez nauczycieli laptopy musiały spełnić następujące minimalne wymagania:

co najmniej 1200 punktów w benchmarku CrossMark,

co najmniej 8 GB RAM,

dysk SSD o pojemności minimum 256 GB,

co najmniej dwa złącza komunikacyjne, w tym jedno umożliwiające podłączenie wideo,

Bluetooth i WiFi w wersji co najmniej 5,

przekątną ekranu co najmniej 13 cali,

rozdzielczość Full HD lub wyższa,

64-bitowy system operacyjny,

waga nie więcej niż 2,5 kg.

Od samego startu tej akcji, Allegro udostępniło na swojej platformie sprzedażowej dedykowane oferty sprzedaży z laptopami spełniającymi te kryteria, w ramach których to nauczyciele mogli od razu zrealizować przekazany bon.



Michał Ciesielski z Allegro:

Dla nauczycieli poszukujących najbardziej atrakcyjnej oferty cenowej, wejście na Allegro jest równoznaczne z odwiedzeniem 30 sklepów, dzięki którym mogą wybrać spośród niemal 600 atrakcyjnych cenowo ofert. Nawet w największych miastach mało kto znajdzie czas na odwiedzenie aż takiej liczby sklepów stacjonarnych, a dla osób z małych miejscowości wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami dojazdu.

Myślę, że nie tylko z tego powodu, wiele tych bonów zostało zrealizowanych właśnie na Allegro. Z udostępnionych danych odnośnie tej dedykowanej sprzedaży wynika, iż nauczyciele średnio dopłacali do zakupu laptopa (tylko oferty z dodanym bonem w koszyku zakupowym) 600 zł. Tak więc, średnia wartość zakupionego laptopa wyniosła do tej pory 3 100,00 zł - dane z ostatnich 40 dni sprzedaży od uruchomienia programu "Bon dla nauczyciela".

Dla przypomnienia, to że zakończył się już proces składania wniosków o przyznanie bonu na zakup laptopa, nie oznacza końca ich realizacji. Nauczyciele mają na to czas aż do końca 2025 roku.

Źródło: Allegro.