Zapowiedzi Google robią wrażenie, bo widać jak na dłoni, że biuro to nie powstało tylko po to, by pomieścić właśnie zatrudnianych pracowników, ale także po to, by w następnych latach móc budować tu silne zespoły odpowiedzialne za rozwój Google Cloud. Na miejscu w Warszawie organizowane będą również szkolenia i programy edukacyjne skierowane do polskich firm i przedsiębiorców, bo to przecież do nich kierowane są usługi giganta. Celem jest udzielenie pomocy z wykorzystaniem chmury obliczeniowej przez ich rozwiązania oraz ogólnie przyjętą cyfrową transformację biznesu.

Biuro Google Cloud w Warszawie

Google podzieliło się też szczegółami na temat samego kompleksu. Mierzy on ponad 20 tys. metrów kwadratowych i usytuowany jest w The Warsaw Hub przy Rondzie Daszyńskiego. Google zajmie kilkanaście pięter - od 18 do 31, a wszystko związane jest ze wspomnianą przeze mnie wcześniej perspektywą dynamicznego rozwoju i zatrudniania tu na miejscu w Warszawie kolejnych pracowników w najbliższych latach. Obecnie dla Google pracuje ponad 800 osób, z czego ponad 500 stanowi zespoły inżynieryjne. Wśród nich jest zespół odpowiedzialny za rozwój Asystenta Google, o którym pisaliśmy wcześniej kilkukrotnie na Antyweb.

- Nasze centrum w Warszawie to miejsce, w którym zespoły będą pracować nad rozwojem najbardziej zaawansowanych rozwiązań, produktów i usług chmury obliczeniowej. Już teraz stworzyliśmy największy zespół inżynieryjny pracujący nad technologiami Google Cloud w Europie. Warszawscy inżynierowie i inżynierki już odpowiadają za opracowanie takich produktów jak Google Compute Engine czy Google Kubernetes Engine, które stanowią fundamenty technologii chmurowych Google. Rozbudowujemy także dział Cloud Networking, który zajmuje się rozwojem globalnej infrastruktury sieciowej, a także pracujemy nad rozwiązaniami z zakresu analizy danych. W Warszawie obecni będą także pracownicy zespołu dbającego o niezakłócone działanie najważniejszych usług Google, z których korzystają miliardy ludzi na całym świecie - Dan Decasper, wiceprezes Google i szef Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud.

W Polsce pracuje ponad 900 osób dla Google

Biura wyposażone zostały m. in. w dwupiętrowe audytorium z 100 miejsc, 3 duże sale warsztatowe oraz pracownię typu UXLab, gdzie będą mogły być prowadzone warsztaty z UX design produktów i usług. Przypomnijmy, że Google jest obecne w Polsce ze swoim biurem od 2006 roku, a obecnie nad Wisłą pracuje ponad 900 w biurach w Warszawie i we Wrocławiu. Uruchomiono też Campus Google for Startups na Pradze, natomiast od kwietnia funkcjonuje lokalny ośrodek przetwarzania danych Google Cloud, który był pierwszą taką infrastrukturą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zdjęcia: mat. prasowe Google/fot. Jacek Waszkiewicz