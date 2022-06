Bitcoin i Ethereum najtańsze od lat. Kryptomilionerzy popadają w rozpacz

Od początku maja mamy do czynienia z crypto crashem, który zdecydowanie widać, kiedy przyjrzymy się wykresom wartości - właściwie wystarczy, że zaledwie rzucimy na nie okiem, gdyż czerwony kolor jest tam dominujący w przerażającym stopniu. Krach na rynku wirtualnych walut miał zagrozić tylko małym lub nowym kryptowalutom, kiedy najwięksi gracze mieli pozostać nienaruszeni, pomimo oczywistych wahań. Cóż, miniony weekend udowodnił, że nawet najpopularniejsze “cyfrowe złoto” ma powody do obaw.

Wartość Ethereum zeszła poniżej 1000 USD. To najgorszy wynik od lat

Kurs Ethereum początku tygodnia spadł o ponad 32 procent - a co istotne, jest to już jedenasty spadkowy tydzień z rzędu. W tym czasie notowania jednej z najpopularniejszych kryptowalut osunęły się o blisko 73 procent. ETH nie radzi sobie najlepiej - a według analityków, na tym całość się nie skończy.

Źródło: Depositphotos

Spadek wartości poniżej jednego tysiąca dolarów amerykańskich oznacza, że Ethereum osiągnęło najniższą wartość od stycznia 2021 roku. Chociaż w momencie pisania tego artykułu (poniedziałek, 20 czerwca) wartość ETH wynosi 1078 USD, to w sobotę (18.06) wynosiła ona zaledwie 881 USD. Stan poniżej 1000 USD utrzymywał się do niedzieli - to jednak wcale nie oznacza, że kryptowaluta odbiła się od dna. Według analizy Price Action, spadek poniżej tysiąca dolarów to przekroczenie pewnej bariery, zarówno technicznej, jak i psychologicznej, która otwiera furtkę do kolejnych spadków - najpierw 800 dolarów, a następnie… 355 dolarów. Peter Brandt, jeden z weteranów tego rynku, twierdzi za to, że wartość ETH może spaść do poziomu 667 dolarów - takie wnioski wyciągnął na podstawie dość klasycznej formacji kontynuacji, nazywanej “trójkątem zniżkującym”. Brandt zauważa, że Ethereum osiągnęło pierwszy cel “trójkąta” w postaci wartości wynoszącej 1268 dolarów. Było to dokładnie 13 czerwca, kiedy mogliśmy zaobserwować spadek na poziomie 20% - uwzględniając reakcje waluty względem poprzednich trendów, handlowiec przewiduje, że ETH spadnie o kolejne 50%, osiągając wartość na poziomie 667 dolarów.

Ogromna sprzedaż ETH przez Wieloryba wpłynęła na wartość kryptowaluty

Jeden z posiadaczy Ethereum, doskonale znany w branży krypto pod pseudonimem Wieloryb, sprzedał łącznie 93 tysiące Ethereum. Z początku Wieloryb zdecydował się na sprzedaż 65 tysięcy ETH, wymieniając krypto na kilka rodzajów stablecoina - USD Coin (USDC), Tether (USDT) oraz Dai (DAI). Ogromna sprzedaż miała wiązać się ze spłaceniem zobowiązania o wartości prawie 73 milionów dolarów w Oasis.app, platformie pożyczkowej DeFi. Na tym sprzedaż się nie skończyła - kilka godzin później Wieloryb pozbył się kolejnych 28 tysięcy ETH, zyskując 32 miliony USD, które również przyczyniły się do spłaty zadłużenia. W ciągu kilku godzin jeden z największych posiadaczy kryptowaluty pozbył się 93 tysięcy ETH.

Źródło: Depositphotos

Bitcoin, czyli spadek na poziomie 70% względem historycznego maksimum i najniższa wartość od listopada 2020

Bitcoin to kolejna gigantyczna kryptowaluta, która spadła poniżej znaczącego progu - 20 tysięcy dolarów amerykańskich. Po 12 dniach nieustannych spadków, BTC osiągnął wartość niższą niż 20000 USD, co wiąże się ze spadkiem wartości na poziomie 70% względem rekordowego listopada 2021 i najniższą wartością od listopada 2020.

Według Noell Acheson, szefowej departamentu analiz w Genesis, powodami takich wydarzeń są rosnące stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych oraz rosnące ceny energii koniecznej do kopania kryptowalut. To właśnie przez te aspekty wielu inwestorów przeniosło swój kapitał na inne, bardziej namacalne aktywa - to zwyczajnie wiąże się z mniejszym ryzykiem. Tak ogromne spadki (z 68 tysięcy dolarów do 19,9 tysiąca USD w blisko pół roku) spowodowały prawdziwą rozpacz wśród kryptomilionerów, którzy stracili ogromną fortunę w tak krótkim czasie. Idealnym na to przykładem jest Brian Armstrong, założyciel ogromnej giełdy krypto - jego majątek od listopada do dziś skurczył się z 13,7 miliarda dolarów amerykańskich do zaledwie 2,2 mld USD.

Jak nisko spadnie Bitcoin i czy scenariusze dotyczące wartości ETH na poziomie niespełna 400 dolarów się spełnią? Rynek wirtualnych walut mierzy się z ogromnymi trudnościami w tej chwili, co dobitnie pokazuje wahania i niestabilność blockchaina.