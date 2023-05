Bing dzięki AI to zupełnie nowy produkt. Microsoft szykuje pogrom Google'a

Bing będzie jeszcze bardziej (sztucznie) inteligentny

Microsoft jakiś czas temu postanowił zawalczyć z Google, wprowadzając szereg rewolucyjnych (jak na tamten czas) nowości do Binga. Mowa przede wszystkim o wsparciu sztucznej inteligencji i dostępności chatbota, który pomimo wielu problemów i wpadek, zrewolucjonizował sposób, w jaki myślimy dziś o przeglądaniu Internetu. Microsoft chwali się zresztą, że użytkownicy Binga przeprowadzili ponad pół miliarda rozmów, stworzyli ponad 200 milionów obrazów za pomocą Bing Image Creator, a codzienne pobrania aplikacji mobilnej Bing wzrosły o 8-krotnie od czasu premiery. Co prawda do giganta z Mountain View dalej sporo brakuje, lecz jest to spory postęp i sukces.

Dziś, na konferencji Microsoft Build, ogłoszono kolejne nowości oparte na sztucznej inteligencji, które trafią do Binga. Firma, na której czele stoi Satya Nadella, zaprezentowała trzy kluczowe aktualizacje dla Binga — mowa o integracji wyszukiwania Bing w ChatGPT, wspólnej platformie wtyczek z OpenAI oraz rozszerzonej integracji Bing Chat we wszystkich copilotach Microsoftu.

Podobnie jak sama idea copilotów i wtyczek, nowości w Bingu mają otworzyć przede wszystkim większe możliwości dla deweloperów i zapewnić „bardziej magiczne” doświadczenia użytkownikom. Ba, Microsoft dumnie stwierdza, że będzie to kontynuacja rewolucji wyszukiwania.

Połączenie Microsoftu i OpenAI to nowe furtki

Microsoft przyznaje, że fundamentem postępów z nowym Bingiem jest partnerstwo z OpenAI — co nie jest żadną tajemnicą. Firma jest zadowolona z wprowadzenia Binga do ChatGPT jako domyślnej wyszukiwarki. Oznacza to, że teraz chatbot OpenAI będzie miał wbudowany wyszukiwarkę Microsoftu, która ma zapewnić aktualne odpowiedzi i będziemy mogli z chatbotem dyskutować na aktualne tematy, z czym wcześniej czasem bywały problemy.

Teraz odpowiedzi ChatGPT mogą być oparte na wynikach wyszukiwania i danych z internetu, zawierać cytaty. Należy jednak zaznaczyć, że to nowe doświadczenie jest wprowadzane dla subskrybentów ChatGPT Plus od dzisiaj — chociaż wkrótce będzie dostępne dla użytkowników darmowej wersji za pomocą wtyczki, która wprowadza Binga do ChatGPT.

Microsoft zakochał się we wtyczkach

Microsoft i OpenAI wspólnie zobowiązały się do wspierania i rozwijania ekosystemu wtyczek AI, poprzez przyjęcie zasady interoperacyjności. Co to dla nas oznacza? Deweloperzy mogą teraz korzystać z jednej platformy do budowania i przesyłania wtyczek, które działają zarówno na powierzchniach konsumenckich, jak i biznesowych, w tym ChatGPT, Bing, Dynamics 365 Copilot, Microsoft 365 Copilot i Windows Copilot.

Firma poinformowała także, że jako część tej wspólnej platformy wtyczek, Bing rozszerza swoje wsparcie dla wtyczek. Oprócz wcześniej ogłoszonych wtyczek dla OpenTable i Wolfram Alpha, dzisiaj Bing otwiera się na Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor i Zillow, które zdecydowanie poszerzą horyzonty. Dzięki wtyczkom wbudowanym w czat, zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych, Bing oferuje odpowiednie rekomendacje na podstawie prowadzonej rozmowy.

