Biedronka z mocnymi przecenami. Elektronika do wyrwania za grosze

W okresie od 16 lutego do 2 marca w sklepie internetowym Home Biedronka obowiązują atrakcyjne promocje na elektronikę oraz urządzenia domowe. To świetna okazja, aby zaoszczędzić ponad połowę ceny. Tym razem pojawiły się pozycje, które zainteresują zarówno kierowców, jak i sportowców.

Reklama

Biedronka wyprzedaje elektronikę w sklepie Home

Dla miłośników klimatycznego oświetlenia Biedronka przygotowała projektor gwiazd i mgławic od marki Extralink w cenie 99,99 zł. Dzięki niemu można stworzyć wyjątkową atmosferę w sypialni czy salonie. Urządzenie wyposażone jest w pilot do zdalnego sterowania oraz wbudowany timer. Obniżka ceny aż o 50% czyni tę ofertę wyjątkowo atrakcyjną.

Biedronka proponuje również Smartwatch Lifestyle marki Extralink w promocyjnej cenie 89,90 zł (taniej o 63%). Zegarek posiada wyświetlacz 1,69 cala, wodoszczelność IP68 oraz funkcje monitorowania aktywności fizycznej i powiadomień z aplikacji. Dostępny jest w trzech modnych kolorach koperty. To doskonały wybór dla osób aktywnych, ceniących nowoczesny design.

Z kolei Miłośnicy zdrowej kuchni mogą skorzystać z promocji na frytkownicę beztłuszczową Camry CR6313 za 249,99 zł, co oznacza 50% oszczędności. Urządzenie o mocy 1500-1800 W pozwala na przygotowanie chrupiących potraw bez użycia oleju. To idealne rozwiązanie dla osób dbających o zdrową dietę.

Dla tych, którzy szukają wydajnego sprzętu do pracy i rozrywki, Biedronka oferuje laptop Blackview Acebook 8 o przekątnej ekranu 15,6 cala za 1499 zł, czyli 25% taniej. Laptop wyposażony jest w procesor Intel Celeron, 6 GB RAM oraz dysk SSD 512 GB, co gwarantuje płynną pracę i szybki dostęp do danych.

Tymczasem w trosce o bezpieczeństwo podczas podróży warto rozważyć zakup wideorejestratora Tracer Halo 360D w cenie 99,99 zł, co stanowi 50% zniżki. Kamera oferuje nagrywanie w jakości Full HD 1080p oraz posiada tryb wykrywania ruchu. Dzięki temu urządzeniu każda podróż stanie się bezpieczniejsza.