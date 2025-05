Biedronka startuje z promocjami na elektronikę. Taniej nie będzie

Majówka za nami, ale Biedronka nie zwalnia tempa i kontynuuje ofensywę promocyjną, szczególnie w dziale gadżetów i elektroniki. Tym razem mamy do czynienia z prawdziwym uderzeniem – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internetowym kanale sprzedaży Home.biedronka.pl. Obok takiej oferty trudno przejść obojętnie

Tanie gadżety na półkach sklepowych

Od 8 do 21 maja w stacjonarnych placówkach sieci pojawił się smartwatch Forever w cenie 119 zł za zestaw. Na pierwszy rzut oka – klasyczny zegarek z dotykowym ekranem, ale pod obudową kryje się znacznie więcej: monitorowanie snu, pracy serca, tryby sportowe, wodoszczelność IP67 i funkcja lokalizowania telefonu. Do wyboru trzy zestawy kolorystyczne, a w pudełku aż dwa paski.

Gazetka Biedronki

Obok zegarka lśnią bezprzewodowe słuchawki douszne z aktywną redukcją szumów (ANC) za jedyne 89,90 zł. Bluetooth 5.4, dotykowa obsługa, ładowanie przez USB-C i czas pracy do 3,5 godziny – to parametry, które mogą przekonać niejednego melomana. Do wyboru – klasyczna czerń albo złoty błysk.

Promocje w Home Biedronka

Jeśli ktoś poluje na większe zakupy technologiczne, powinien skierować kroki (a raczej myszkę) na Home.biedronka.pl. Tylko tam, do 1 czerwca (lub do wyczerpania zapasów), czekają prawdziwe perełki. Przykład? Laptop Lenovo V15 G4 15,6” z procesorem AMD Ryzen 5, 16 GB RAM i dyskiem SSD 512 GB – przeceniony o 32% do poziomu 1999 zł. Jest to przyzwoita konfiguracja do pracy, nauki i rozrywki.

Z kolei miłośników domowej rozrywki ucieszy też telewizor UD 40” z Google TV – teraz za 799 zł (wcześniej 1499 zł!). Dodatkowo w ofercie dostępne są także większe modele: 43", 50", a nawet 65".

Sprzątanie nigdy nie było prostsze? Biedronka ma na to dwa sposoby: klasyczny, bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame H12 Core z funkcją mopowania za 699 zł (-40%) oraz futurystyczny robot sprzątający Dreame D10S za 749 zł, który samodzielnie odkurzy i zmapuje mieszkanie za pomocą nawigacji LDS. Ten ostatni przeceniono aż o 53%.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb