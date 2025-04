Action rzuca przydatną elektronikę. Sprzęt audio jest jeszcze tańszy

Jak co tydzień, Action organizuje kolejne korzystne promocje. Tym razem wśród wielu okazji znajdziemy także przydatną elektronikę w postaci sprzętu kuchennego i audio.

Od wtorku 30 kwietnia do 5 maja w sklepach Action dostępne są wybrane produkty w obniżonych cenach. Wśród nich znalazły się urządzenia kuchenne marki George Wilkinson oraz sprzęt audio i zestawy do zabawy Fresh ’n Rebel. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Reklama

Action przecenia przydatną elektronikę

Osoby zainteresowane domowymi wypiekami mogą zwrócić uwagę na urządzenie do pieczenia ciastek George Wilkinson, które zostało przecenione z 69,95 zł na 59,95 zł. Sprzęt ma moc 750 W, wyposażony jest w powłokę nieprzywierającą i automatyczną regulację temperatury. Producent informuje, że można w nim przygotować różne rodzaje ciastek – od klasycznych po brownies i blondies.

W tej samej cenie oferowana jest maszyna do popcornu George Wilkinson (również przeceniona z 69,95 zł). Jej moc to 1200 W, a czas przygotowania popcornu wynosi około 3 minut. Urządzenie dostępne jest w kilku wariantach kolorystycznych.

Kolejną przecenioną pozycją jest maszyna do waty cukrowej George Wilkinson, której cena spadła z 89,95 zł do 79,95 zł. Urządzenie o mocy 400 W według producenta pozwala na szybkie i proste przygotowanie waty cukrowej w warunkach domowych.

W sekcji rozrywkowej znalazł się m.in. bezprzewodowy zestaw karaoke Fresh ’n Rebel Kids w cenie 59,95 zł (poprzednio 67,95 zł). Zestaw zawiera mikrofony z sześcioma trybami modyfikacji głosu, wielokolorowym podświetleniem LED oraz zasilaniem zapewniającym do 12 godzin pracy.

Dla osób szukających przenośnego sprzętu audio, dostępny jest głośnik bezprzewodowy XL Fresh ’n Rebel przeceniony z 89,95 zł na 76,95 zł. Oferuje 24 waty mocy, możliwość synchronizacji dwóch urządzeń, podświetlenie LED w czterech kolorach i pięć trybów działania. Czas pracy deklarowany przez producenta to 12 godzin.

W ofercie znalazły się także słuchawki bezprzewodowe Fresh ’n Rebel z funkcją redukcji szumów. Ich cena została obniżona z 89,95 zł do 75,99 zł. Jest to model nauszny, który według specyfikacji zapewnia do 30 godzin działania na jednym ładowaniu. Słuchawki posiadają wbudowany mikrofon.

Grafika: depositphotos