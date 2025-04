Biedronka rzuca tanią elektronikę. Ceny pocięte przez pół

Miłośnicy nowoczesnych gadżetów i domowych usprawnień mają powód, by zajrzeć do Biedronki. W internetowym sklepie Home Biedronka wystartowała wielka wyprzedaż elektroniki. Rabaty sięgają nawet 50%, a oferta obowiązuje od 27 kwietnia do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Jest więc sporo czasu, by dokładnie przemyśleć każdy zakup.

Biedronka tnie ceny o połowę

Jedną z najciekawszych propozycji jest kamera zewnętrzna IMOU Bulet 2E 5MP, teraz dostępna za jedyne 129 zł (zamiast 219 zł). Urządzenie oferuje rozdzielczość 5 Mpix, możliwość zdalnego sterowania, detekcję osób oraz komunikację głosową i szeroki kąt widzenia — idealne rozwiązanie do ochrony posesji.

Fani nowych technologii powinni zwrócić uwagę na smartwatch IMIKI ST2, przeceniony aż o 50% — z 199 zł na 99 zł. Smartwatch umożliwia wyświetlanie SMS-ów, prowadzenie rozmów, a także monitorowanie aktywności fizycznej i snu.

Często zdarza się, że następnego dnia po zakrapianej imprezie trzeba wsiąść do samochodu w roli kierowcy. Choć człowiek może czuć się dobrze, substancje z poprzedniego wieczora nadal mogą być w organizmie. Dlatego też warto zaopatrzyć się w alkomat, który rozwieje wszelkie wątpliwości. Alkomat półprzewodnikowy Lifestyle EAE-001 kosztuje teraz 79,90 zł (zamiast 149,90 zł), natomiast alkomat elektrochemiczny IBOX HR01 kupimy za 229 zł — o połowę taniej względem ceny standardowej 459 zł.

Wśród większych urządzeń uwagę przyciąga robot koszący NAC SMART, który obecnie kosztuje 1799 zł (przecena o 25% z 2399 zł). Sprzęt automatycznie zadba o nasz trawnik, oferując programowanie koszenia, łączność przez aplikację i zestaw czujników bezpieczeństwa. Dodatkowo dostawa tego urządzenia jest gratis.

Na promocji znalazły się również urządzenia AGD. Odkurzacz pionowy bezprzewodowy Hoffen Expert, wyposażony w trzy końcówki i o mocy ssania 15,5 kPa, jest teraz tańszy o 40% — jego cena wynosi 299 zł zamiast 499 zł. Z kolei dla kuchennych entuzjastów przygotowano blender ręczny Hoffen z malakserem o mocy 1000 W za 129 zł, czyli o 35% taniej.

