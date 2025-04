Wyprzedaż Parkside w Lidlu. Można sporo zaoszczędzić

Lidl poszerza swój asortyment o nowe narzędzia marki Parkside, znanej ze stosunku ceny do jakości. Teraz niektóre elektronarzędzia będzie można dostać w niższych cenach.

Miłośnicy prac ogrodowych oraz majsterkowania powinni przygotować się na wielkie zakupy! Od środy, 30 kwietnia, Lidl przygotował atrakcyjną ofertę na urządzenia marki Parkside. Wybrane produkty dostępne są w wyjątkowo obniżonych cenach, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Lidl wyprzedaje akcesoria dla majsterkowiczów

W kategorii Ogród wyróżnia się elektryczna kosiarka Parkside 1800 W, dostępna teraz za 399 zł zamiast 599 zł. Urządzenie zapewnia sprawne manewrowanie dzięki niewielkiej wadze, posiada obustronny ogranicznik boczny, a także możliwość składania uchwytów, co pozwala zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Kosz na trawę o pojemności około 55 litrów umożliwia długą pracę bez konieczności opróżniania.

Dla tych, którzy chcą zadbać o porządek w ogrodzie lub warsztacie, w ofercie znajduje się także przedłużacz 10 m w cenie 54,99 zł. Produkt charakteryzuje się wysoką klasą wodoszczelności IP44, co czyni go idealnym do zastosowań na zewnątrz.

Sekcja Warsztat oferuje solidne wsparcie dla majsterkowiczów. Wyrzynarka Parkside 800 W została przeceniona o 50 zł i kosztuje teraz 149 zł. Wyposażona w oświetlenie LED, funkcję wydmuchiwania wiórów oraz możliwość regulacji kąta cięcia, idealnie sprawdzi się przy precyzyjnych pracach w drewnie, metalu czy plastiku.

Do wyrzynarki można dobrać zestaw 5 brzeszczotów za 9,99 zł, co stanowi prawdziwą okazję dla osób szukających kompletnego wyposażenia warsztatu.

Wśród elektronarzędzi wyróżnia się także młotowiertarka udarowa Parkside 1050 W za 179 zł. Urządzenie umożliwia zarówno wiercenie, jak i dłutowanie w betonie, kamieniu oraz drewnie. Dzięki centralnemu przełącznikowi funkcji i bezstopniowej regulacji obrotów, użytkownik może łatwo dostosować urządzenie do wykonywanej pracy.

Na koniec warto wspomnieć o przecenie na szlifierkę kątową Parkside 1200 W, dostępną za jedyne 99 zł. Szlifierka wyposażona jest w automatyczną blokadę wrzeciona i oferuje regulację obrotów w zakresie 3000-12 000 obr./min, co sprawia, że świetnie nadaje się do cięcia i szlifowania różnorodnych materiałów.

