Biedronka odpala promocje. Akcesoria do smartfona za bezcen

Popularna sieć sklepów Biedronka zaktualizowała swój asortyment tymczasowy. Tym razem na przecenie pojawiło się sporo przydatnej elektroniki, w tym akcesoria do smartfonów.

Od 23 stycznia do 5 lutego Biedronka przygotowała atrakcyjne promocje na akcesoria do smartfonów, które z pewnością przyciągną uwagę miłośników nowoczesnych technologii. Oferta obejmuje szeroki wybór produktów w przystępnych cenach, które ułatwią codzienne korzystanie z urządzeń mobilnych. Przyjrzyjmy się szczegółom.

Reklama

Biedronka wyprzedaje akcesoria do smartfonów

Jednym z najbardziej interesujących produktów są bezprzewodowe słuchawki douszne w cenie 49,99 zł za zestaw. Wyposażone w technologię Bluetooth 5.3, zapewniają stabilne połączenie na odległość do 10 metrów. Dodatkowo oferują aż do 5 godzin pracy na jednym ładowaniu, a w zestawie znajduje się praktyczne etui do ładowania.

Dla miłośników pstrykania fotek Biedronka proponuje selfie stick z funkcją obrotu 360 stopni za jedyne 29,99 zł. Statyw o maksymalnej wysokości 102 cm wyposażono w pilot Bluetooth oraz standardowe mocowanie 1/4 cala, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu modeli smartfonów. Produkt ten może stać się niezastąpionym towarzyszem podróży i spotkań z przyjaciółmi.

Warto również zwrócić uwagę na ofertę kabli USB w pastelowych kolorach, dostępnych za 12,99 zł. Klienci mogą wybierać spośród wersji USB-A/USB-C lub USB-A/Lightning. Kable mają długość 1,5 metra i obsługują prąd ładowania do 2,4 A, co gwarantuje szybkie i wygodne ładowanie urządzeń.

Dla tych, którzy potrzebują solidnego źródła energii, idealnym rozwiązaniem będzie powerbank o pojemności 20 000 mAh za 69,90 zł. Wyposażony w dwa wyjścia USB-A, jedno USB-C oraz wejście micro USB, obsługuje szybkie ładowanie PD o mocy 22,5 W. Wbudowane diody LED informują o poziomie naładowania, co czyni go wyjątkowo praktycznym.

Promocja obejmuje również ładowarki sieciowe z dwoma portami USB-A w cenie 19,99 zł. Dostępne w modnych, pastelowych kolorach urządzenia obsługują prąd 2,4 A, co sprawia, że są szybkie i wygodne w użytkowaniu.