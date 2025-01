Szaleństwo w Action. Masa elektroniki za grosze

Sieć Action ponownie zaskakuje swoich klientów atrakcyjnymi ofertami, które obowiązują w tym tygodniu. Od praktycznych urządzeń elektronicznych po akcesoria do domu – każdy znajdzie coś dla siebie w wyjątkowych cenach. Nowe ceny obowiązują już od dzisiaj 15 stycznia i będą trwały do 21 stycznia. Czasu jest zatem sporo, ale szkoda byłoby przegapić.

Reklama

Action wyprzedaje tanią elektronikę

Jeśli chłodne dni dają Ci się we znaki, ceramiczny grzejnik Tristar jest rozwiązaniem, które warto rozważyć. Teraz dostępny za 54,99 zł zamiast 69 zł. Urządzenie o mocy 1500 W oferuje dwa poziomy ciepła i regulowany termostat. Dzięki zabezpieczeniu przed przegrzaniem możesz czuć się bezpiecznie, a różne kolory pozwalają dopasować go do wystroju pomieszczenia.

Z kolei w cenie 29,99 zł (cena regularna: 34,95 zł) w Action kupisz szybką ładowarkę Sitecom z dwoma portami USB-A i USB-C. Dzięki mocy wyjściowej 18–30 W urządzenia naładujesz w mgnieniu oka. To idealne rozwiązanie dla osób w ciągłym biegu, które potrzebują szybkiego zastrzyku energii dla swoich smartfonów czy tabletów.

Dla miłośników aktywności fizycznej Action przygotował ofertę na sportowy smartwatch Denver SW-157AC. W tym tygodniu kosztuje 34,95 zł zamiast 44,95 zł. Zegarek śledzi wyniki sportowe, a dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi umożliwia również prowadzenie rozmów. Dodatkowo, ekran dotykowy i możliwość odbierania wiadomości z WhatsApp sprawiają, że to urządzenie przyda się także na co dzień.

W ofercie znajdziemy również 20-pak baterii Duracell Classic (AA i AAA) za 44,99 zł, kabel do ładowania Prologic za 29,99 zł czy laminator Fichero za 44,95 zł. Te produkty to idealne rozwiązania dla osób szukających niezawodnych akcesoriów w atrakcyjnych cenach.