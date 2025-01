Razer w ogniu krytyki. Zwrócą pieniądze za produkt

Razer, znany producent sprzętu gamingowego, zmaga się z konsekwencjami kontrowersji wokół swojej maski filtrującej powietrze Zephyr. Produkt, wprowadzony na rynek w 2021 roku, miał zapewniać ochronę na poziomie standardu N95. Warto tutaj dodać kontekst. 2021 rok to środek pandemii COVID-19, w związku z tym nabywcy, którzy zaufali Razerowi mogli przypłacić zdrowiem, gdyż zapewnienia producenta nie miały pokrycia w rzeczywistości, co wywołało falę krytyki i ostatecznie doprowadziło do ugody z amerykańską Federalną Komisją Handlu.

Razer nie był szczery z fanami

Maska Zephyr była reklamowana jako nowoczesne rozwiązanie ochronne, wyróżniające się nie tylko funkcjonalnością, ale także designerskim oświetleniem RGB. Według zapewnień producenta, maska miała być zgodna z normami N95, co oznaczałoby zdolność do filtrowania większości unoszących się w powietrzu patogenów.

Jednak Razer nigdy nie przeprowadził wymaganych testów potwierdzających tę certyfikację. Co więcej, zewnętrzna firma konsultacyjna wskazała, że maska nie oferuje poziomu ochrony porównywalnego z maskami jednorazowymi N95.

Razer Zephyr

Informacje o brakach w jakości maski szybko dotarły do opinii publicznej. Media, eksperci i użytkownicy zaczęli krytykować firmę za wprowadzanie klientów w błąd. W odpowiedzi Razer wycofał produkt ze sprzedaży na początku 2022 roku i zaproponował częściowy zwrot pieniędzy. Jednak rekompensatę otrzymało jedynie 6% kupujących, co zmusiło FTC do interwencji.

Na mocy ugody z FTC Razer przeznaczył ponad milion dolarów na zwrot pieniędzy wszystkim amerykańskim konsumentom, którzy zakupili maskę Zephyr. Według danych komisji, refundacja obejmie 6 764 osoby, a jej wysokość zależy od ceny zakupu – od 99,99 do 149,99 dolarów. Pomimo tego Razer nie przyznał się do winy, ale zgodził się na warunki ugody. Firma zapewnia, że od dawna współpracuje z użytkownikami w celu rozwiązania problemów związanych z maską.