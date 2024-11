Biedronka wyprzedaje sprzęt gamingowy. Elektronika za grosze

Biedronka ponownie aktualizuje swój asortyment pod względem cen. Najczęściej promocje dotyczą konkretnej grupy sprzętów, dlatego często możemy znaleźć obniżki na elektronikę dla majsterkowiczów, czy przydatne akcesoria dla kierowców. Jednak najwidoczniej Biedronka nie zapomina o graczach. Już od najbliższego czwartku, 28 listopada, w sklepach Biedronka ruszają wyjątkowe promocje z okazji Black Week. Sieć przygotowała coś specjalnego dla miłośników gier – szeroki wybór akcesoriów gamingowych w atrakcyjnych cenach. Produkty marki Liocat Wild Game wyróżniają się przystępnymi cenami, nowoczesnym designem i solidnym wykonaniem.

Biedronka wyprzedaje sprzęt dla graczy

Jednym z największych hitów oferty jest zestaw gamingowy marki Liocat, w którego skład wchodzą klawiatura, mysz, słuchawki oraz podkładka. Wszystko to w cenie 69,90 zł. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w pasujący do siebie estetycznie sprzęt i nie wydać na to kroci.

W promocyjnej cenie 44,99 zł można nabyć klawiaturę membranową. Tego typu sprzęt to doskonałe rozwiązanie dla graczy, którzy cenią sobie wygodę podczas wielogodzinnych rozgrywek. Klawiatury membranowe charakteryzują się cichą pracą oraz miękkim skokiem klawiszy, co sprawia, że są popularnym wyborem wśród graczy casualowych.

Ciekawą propozycją w ofercie są słuchawki ze wbudowanym mikrofonem za 44,99 zł. W takiej samej cenie dostaniemy również mikrofon wolnostojący. Sprzęt ten doskonale sprawdzi się podczas gier online, gdzie komunikacja z zespołem jest kluczowa. Z kolei fanów gier na konsolach i komputerach PC z pewnością zainteresuje kontroler gier za 69,90 zł. Nowoczesny, ergonomiczny design oraz niska cena sprawiają, że jest to produkt wart uwagi.

W ofercie nie zabrakło również gadżetów pozwalających utrzymać porządek na stanowisku gracza. Stojak na słuchawki lub głośniki za 29,99 zł to praktyczny dodatek, który nie tylko zwiększy estetykę przestrzeni, ale również ochroni sprzęt przed uszkodzeniami. Przeceny obejmują również akcesoria typu Neon Gamingowy, w różnych wariantach. Oświetlenie dostaniemy w cenie 49,99 złotych.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb