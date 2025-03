Biedronka kokietuje kierowców. Przydatne akcesoria taniej

Biedronka ponownie wychodzi naprzeciw potrzebom kierowców, oferując atrakcyjne promocje na przydatne akcesoria samochodowe. Od 3 do 15 marca w wybranych sklepach sieci można zaopatrzyć się w niezbędne gadżety ułatwiające codzienną eksploatację pojazdu. W aktualnej ofercie znajdziemy zarówno praktyczne uchwyty na telefon, jak i specjalistyczne urządzenia do obsługi i naprawy pojazdu.

Biedronka wyprzedaje sprzęt dla kierowców

Jednym z najciekawszych produktów w ofercie jest uchwyt samochodowy na telefon. W zależności od modelu można wybierać spośród wariantów Smart (14,99 zł/szt.) oraz Ultra (19,99 zł/szt.). Uchwyty te dostosowane są do różnych sposobów mocowania, dzięki czemu każdy kierowca znajdzie odpowiedni model dla siebie.

Osoby potrzebujące solidnych rozwiązań warsztatowych mogą skorzystać z promocji na leżankę warsztatową GT Max 99 zł. To funkcjonalne urządzenie 2 w 1, które może służyć zarówno jako leżanka, jak i stołek warsztatowy. Stalowa konstrukcja zapewnia wytrzymałość, a maksymalne obciążenie to aż 150 kg.

Wśród ofert znajdziemy również akcesoria niezbędne do utrzymania samochodu w dobrej kondycji. Hydrauliczny podnośnik o udźwigu do 3 ton kosztuje jedynie 79,90 zł, co czyni go bardzo przystępnym rozwiązaniem dla osób dbających o swoje auto.

Gazetka Biedronki

Nie zabrakło również zestawów żarówek i bezpieczników (29,99 zł/szt.), które są dostępne w wersjach H4 oraz H7. Każdy kierowca wie, że wymiana żarówek to jeden z podstawowych elementów konserwacji pojazdu, dlatego warto skorzystać z okazji i zaopatrzyć się w komplet na zapas.

W ofercie Biedronki znalazł się także kompresor do pompowania opon w cenie 69,90 zł, charakteryzujący się wydajnością na poziomie 30 l/min oraz maksymalnym ciśnieniem 10 barów. Jest to urządzenie niezbędne w garażu każdego przezornego kierowcy. Podobnie dla osób, które samodzielnie wymieniają olej silnikowy, przygotowano pompę do wymiany oleju za 49,99 zł. Urządzenie pozwala na sprawne i czyste odessanie zużytego oleju, co znacznie ułatwia konserwację pojazdu.

Grafika: Kamil Świtalski/ Antyweb