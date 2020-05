Żeby nie było tak łatwo, digitalizacji podlegają tylko materiały należące do domeny publicznej, tzn. takie, co do których prawa majątkowe określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygasły lub twórczość ta nigdy nie była przedmiotem prawa autorskiego. Tyczy się to przede wszystkim prac powstałych wcześniej niż 70 lat od śmierci autora (obecnie jest to przed 1 stycznia 1950 r.). Dostęp do skanowanych publikacji jest także możliwy, jeśli autorzy lub ich spadkobiercy przekażą Bibliotece Narodowej licencje na udostępnienie dzieł.

Zobacz też: Czytaj więcej, płać mniej. Ebooki na abonament – przegląd ofert

Jak wygląda cały proces zgłaszania materiałów, które chcemy by zostały zdigitalizowane? W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy nie ma ich już w katalogu POLONA. Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy dana publikacja znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej i innych bibliotekach wykorzystujących połączony katalog. Obejmuje on ponad 9 mln jednostek księgozbioru Biblioteki Narodowej, przeszło 8 mln woluminów z Biblioteki Jagiellońskiej i bibliotekach instytutowych UJ, a także do ponad miliona woluminów należących do bibliotek wojewódzkich w Kielcach i Lublinie. Ostatnim krokiem jest wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego pod adresem bn.org.pl/polona-kontakt.

Biblioteka Narodowa uruchamia digitalizację na życzenie. Bezpłatne, cyfrowe wersje książek z bogatego katalogu BN

Przyspieszeniu całego procesu ma też pomóc zgłoszenie linków do opisu z katalogu BN, sygnatur oraz innych danych bibliograficznych. Jeśli pozycja znajduje się bibliotekach, zostanie wysłana prośba o jej zdigitalizowanie. Ile to potrwa? Tego Biblioteka Narodowa nie zdradza. Na stronach można jedynie przeczytać, że zespół odpowiedzialny za przygotowywanie cyfrowych wersji dołoży wszelkich starań, żeby udostępnić wskazane materiały najszybciej jak to możliwe. W jakiej formie? Zapewne pojawi się w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA jako pojedyncze obrazy JPG lub zbiorczo, w pliku PDF.

Zobacz też: W jaki czytnik ebooków warto się wyposażyć? Ranking Antyweb

Jak można przeczytać na stronach Biblioteki Narodowej:

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA to obecnie jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie. Prezentowane tam najcenniejsze i najstarsze zbiory fotografowane są w odpowiednich warunkach aparatami cyfrowymi zapewniającymi najwyższą jakość i wierność oryginałowi. Biblioteka Narodowa, jako największe centrum digitalizacyjne w Polsce, dysponuje również 27 nowoczesnymi skanerami.

Źródło: Informacje prasowe

Obrazek wyróżniający: zdjęcie Susan Yin z Unsplash