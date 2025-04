Biały Lotos wraca do Europy. Czeka nas kompletna zmiana klimatu

Odcinek finałowy trzeciego sezonu Białego Lotosu jest już dostępny na platformie Max i przez wielu widzów został określony jako najbardziej szokujący i dramatyczny. Burzliwe opowieści o intrygach bogaczy w luksusowych kurortach cieszą się coraz większą popularnością, więc nie powinno nikogo zaskoczyć to, że na horyzoncie majaczy już kolejny sezon serialu. Ten co prawda pojawi się dopiero w przyszłym roku, ale już teraz wiem, gdzie zabiorą nas twórcy hitowej produkcji – pożegnajcie wyspy i plaże, bo akcja przeniesie nas z powrotem do Europy.

Biały Lotos znów w Europie – twórca serialu pozostawia wskazówki

Jeśli jeszcze nie oglądaliście finału trzeciego sezonu Białego Lotosu, to czym prędzej się za niego zabierajcie, bo dzieje się tam naprawdę sporo, ale spokojnie – nie mam zamiaru w tym wpisie zdradzać Wam żadnych spoilerów. Zamiast tego uchylimy rąbka tajemnicy na temat lokalizacji sezonu czwartego, który tym razem rozgrywać będzie się w Europie, prawdopodobnie w jednym z hoteli sieci Four Seasons, współpracującymi z ekipą serialu.

Takie informacje pochodzą od Mike'a White’a, który w wypowiedzi dla Deadline przekazał, że serial odejdzie od „rozbijających się o skały fal”. Twórcy w tym tygodniu wybierają się na zwiedzanie wybranych lokalizacji, więc konkretnej decyzji możemy spodziewać się już niebawem. Zdradzono jednak, że White nie przepada za zimnem, więc może być to ważna wskazówka – Four Seasons posiada w Europie kilkanaście lokalizacji, między innymi w Madrycie, Stambule, Paryżu czy Pradze. Przypomnijmy, że dotychczas akcja sezonów rozgrywała się kolejno na Hawajach, we Włoszech i w Tajlandii.