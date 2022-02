Białostocka skarbówka licytuje Bitcoina. Przyszłość jest dziś

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego poinformował o nadchodzącej licytacji ruchomości, która odbędzie się 22 lutego o godzinie 11.00 w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Prawie pół Bitcoina w rękach skarbówki z Białegostoku

Na licytacje wystawiono 0,40716622 Bitcoina, oszacowanego na kwotę 72935,17 zł. Cena wywoławcza (wynosząca 75% wartości kryptowaluty) to 54701,38 zł. W obwieszczeniu zaznaczono, że sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania, a z uwagi na to, że szacunkowa wartość ruchomości przekracza 10 tysięcy złotych, konieczne jest wpłacenie wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej. W tym wypadku więc będzie to kwota 7293,52 zł. Ważne, aby wadium zostało złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja. Po wygranej licytacji nabywca zobowiązany jest do zapłaty gotówką pełnej kwoty albo części równej co najmniej cenie wywoławczej. W przypadku drugiej opcji konieczne jest niezwłoczna dopłata reszty należności na rachunek organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu następującym po licytacji

Zainteresowani mogą sprawdzić stan ruchomości pod adresem portfela publicznego: bc1q3tkgkjrls640k5jdmt8040nf23s5netceqk3zk. Co ciekawe wydanie klucza wygranemu licytantowi nastąpi w formie pisemnej, po opłacaniu pełnej należności.

Taka forma sprzedaży krytpowaluty jest co najmniej nietypowa. Nie ukrywam, że budzi to pewne wątpliwości, ale na pewno białostocka skarbówka dobrze przemyślała sprawę i nabyła stosowną wiedzę na temat krypto. Jeśli klucz dostał się w niepowołane ręce, to sprawa może przyjąć zabawny obrót. Czekam z niecierpliwością, aż urząd skarbowy zacznie licytować NFT.