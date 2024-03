Rozwiązaliśmy zagadkę białych karłów. W ich zachowaniu brak było logiki.

Białe karły — to niezwykłe obiekty w kosmosie, których natura od dawna wzbudzała ciekawość naukowców. Zgodnie z dotychczasową wiedzą, uważano je za "martwe gwiazdy", które stopniowo tracą swoją energię i ochładzają się w miarę upływu czasu. Jednakże najnowsze badania opublikowane w Nature rzucają nowe światło na to, co tak naprawdę dzieje się w ich wnętrzu. Co tak naprawdę sprawia, że w okresie ich ochładzania się odbywa się coś w rodzaju "przerwy"?

Zespół badawczy z University of Victoria wraz z zaprzyjaźnionymi jednostkami dokonali istotnego odkrycia, korzystając z danych zebranych przez satelitę Gaia od Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak wyjaśnia Simon Blouin, główny badacz z Kanadyjskiego Instytutu Astrofizyki Teoretycznej w University of Victoria, dotychczasowy obraz białych karłów jest zdecydowanie niepełny. Okazuje się, że niektóre z tych gwiazd posiadają mechanizm generowania dodatkowej energii, który przerywa ich naturalny proces ochładzania na miliardy lat.

Nowe ustalenia sugerują, że w niektórych białych karłach gęsta plazma we wnętrzu nie wychładza się w typowy sposób. Zamiast tego, tworzą się stałe kryształy, które, ze względu na swoją mniejszą gęstość, unoszą się ku górze. Ów proces generuje energię, która przeciwdziała naturalnemu ochłodzeniu gwiazdy. W ten sposób uzupełniamy naszą wiedzę na temat Białych Karłów, ale także możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat dziejów naszego domu w kosmosie — Drogi Mlecznej.

Wiemy, jak dochodzi do zatrzymania procesu wychładzania się białych karłów, ale po odkryciu tego mechanizmu zadajemy sobie kolejne pytania. Dlaczego ten mechanizm zachodzi tylko w niektórych gwiazdach? Czy skład chemiczny gwiazdy odgrywa kluczową rolę? Na te pytania naukowcy postarają się odpowiedzieć w dalszych badaniach, które już zostały zaplanowane.

Odkrycie tego mechanizmu będzie mieć spore konsekwencje dla astronomii. Białe karły były często wykorzystywane jako wskaźniki wieku gwiazdy w astronomii. Jednakże, z uwagi na opóźnienie w ich chłodzeniu, niektóre z nich mogą być znacznie starsze, niż wcześniej sądzono. Tym samym, dochodzimy do wniosku, że nasze metody badania wieku gwiazd mogą być wysoce nieprecyzyjne i wymagają pilnej rewizji.

W badaniu partycypowały różne jednostki z całego świata — National Sciences and Engineering Research Council of Canada, European Research Council oraz Canadian Institute for Theoretical Astrophysics. W ten sposó nie tylko rozwiązaliśmy zagadkę dotyczącą białych karłów, ale też... dostarczyliśmy sobie porcję kolejnych zagadek do rozwiązania. Białe karły są więc mniej jednoznaczne w swojej naturze, niż nam się poprzednio wydawało. Pojęcie "umierających gwiazd" nie w pełni wyczerpuje ich stadium życia i okazuje się, że istotnie wpływa to na nasze metody badawcze w astronomii i astrofizyce.