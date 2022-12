Bezprzewodowe słuchawki na prezent? Wybór jest naprawdę ogromny

Bezprzewodowe słuchawki to jedno z najczęściej wybieranych akcesoriów przez użytkowników i jeden z najlepszych prezentów, jakie możemy komuś podarować. Jakie modele są warte uwagi, co należy o nich wiedzieć i dla kogo mogą być prezentem?

Niezwykle obszerna oferta słuchawek JBL

Rynek słuchawek nabrał dynamiki w ostatnich latach, ponieważ za sprawą kilku produktów pozostałe firmy starały się dotrzymać kroku konkurencji i powstała cała masa modeli, które docierają do szerokiego grona odbiorcy. Niezależnie od tego, czy wolicie słuchawki nauszne, douszne lub dokanałowe, w każdym przedziale cenowym (co wpływa na specyfikację i listę dodatkowych funkcji) znajdzie się co najmniej kilka wariantów do wyboru. Jednym z czołowych producentów jest JBL, który wpisuje się w ten trend od długiego czasu. Słuchawki JBL możemy wybrać nie tylko w wielu cenach, ale także kolorach, bo oprócz typowych czarnych i białych wersji, firma przygotowała wiele innych opcji, w tym różowe, niebieskie, granatowe, beżowe, a także wielokolorowe.

Na uwagę zasługują m. in. JBL Tune 510BT, które można kupić już za około 170 złotych, a w zamian dostajemy dobrze wykonane, bezprzewodowe słuchawki na Bluetooth z mikrofonem i regulacją głośności. wbudowana bateria pracuje przez nawet 40 godzin bez ładowania, a słuchawki obsługują Asystenta Google i Siri, więc możecie wydawać komendy głosowe asystentom wbudowanym w smartfony. Szybkie ładowanie pozwoli uzupełnić energię w 5 minut na 2 dodatkowe godziny słuchania. Po więcej modeli możecie przejść na podstronę ze słuchawkami JB, gdzie nie zabraknie też najpopularniejszych modeli typu true wireless, czyli pozbawionych jakichkolwiek przewodów.

Apple AirPods Pro 2 - czy to już ideał?

Klasą samą w sobie w tej kategorii pozostają jednak AirPods Pro 2 od Apple. To już druga generacja jednych z najlepszych słuchawek na rynku, które w promocji można kupić nawet kilkaset złotych taniej. Dlaczego są one tak dobre? Zacznijmy od współpracy z innymi urządzeniami - najczęściej wybierane są one przez posiadaczy sprzętu Apple, a to właśnie z nimi należy sparować słuchawki tylko raz. Wszystko dlatego, że wewnątrz sprzętu jest czip H1 odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat konta iCloud użytkownika. Jednorazowe parowanie pozwala bardzo szybko przełączać się pomiędzy wieloma urządzeniami, ponieważ wystarczy wybrać słuchawki jako urządzenie wychodzące i gotowe.

Łatwa i szybka obsługa to jednak nie wszystko, ponieważ kluczowe dla AirPods Pro 2 są funkcje wyciszania otoczenia i Spatial Audio. Pierwsza znana jest pod skrótem ANC, ponieważ jest to aktywna redukcja szumów, pozwalająca zredukować słyszalność dźwięków otoczenia, byśmy mogli skupić się na muzyce, audiobooku lub podcaście. Odgłosy metra, tłumu, przejeżdżających aut i tym podobne stają się ledwo lub w ogóle niesłyszalnym tłem. Tryb Adaptive Transparency pozwala natomiast pozostać w kontakcie ze światem, ale wytłumione są rażące dźwięki otoczenia. Spatial Audio to tak naprawdę dźwięk przestrzenny, dzięki któremu odnosimy wrażenie, że przebywamy w kinie z głośnikami umieszczonymi pod różnymi kątami i kierunkami. Słuchawki obsługują sterowanie gestami, a także głosem (Siri). Bez ładowania będą pracować przez 6 godzin, a zsumowany czas odtwarzania (wykorzystując energię z etui) wynosi aż 30 godzin.

Co nowego w AirPods 3. generacji?

Nie każdy jednak jest sympatykiem modelu Pro ze względu na to, że są to słuchawki dokanałowe. Jeśli wolicie typowe słuchawki douszne, to tańszą propozycją Apple są AirPods 3. generacji, które wyglądem (i słuchawek, i etui) zbliżyły się do modelu Pro, ale pozbawione są charakterystycznych dla dokanałówek elementów (w tym gumek). Nowa generacja AirPodsów to wciąż szybkie parowanie, długi czas pracy na baterii i znakomita jakość połączeń głosowych, ale pojawiają się też nowości, jak Spatial Audio dostosowujące się do ruchów naszej głowy. Oznacza to, że dźwięk przestrzenny jest ukierunkowany w zależności od zmiany położenia głowy.

W teorii scena znajduje się zawsze przed nami, ale dzięki czujnikom Spatial Audio w AirPods 3. generacji pozwalają określić ruch i sprawić, że odniesiemy wrażenie, jakby dźwięk pochodził z prawej lub lewej strony, a nawet z tyłu. Można to oczywiście wyłączyć, jeśli będzie nam to przeszkadzać. Jako, że poprzednia generacja AirPods jest nadal w sprzedaży, to AirPods 3 są środkowym modelem, który oferuje lepszą jakość i dłuższy czas pracy za nieznacznie wyższą cenę, ale nie musimy decydować się na najdroższy model Pro.

Niedrogie słuchawki bezprzewodowe dla każdego

Dla użytkowników smartfonów z Androidem nie będą dostępne wszystkie funkcje, o których wspomniałem w kontekście AirPodsów, ale nawet jeśli słuchawki będą kompatybilne, to nie każdy jest gotowy na wydatek kilkuset złotych. Alternatyw nie brakuje, a jednym z możliwych wyborów są Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, które mają kilka rzeczy wspólnych z AirPodsami. To dokanałowe słuchawki typu true wireless, posiadają etui ładujące i są odporne na kurz i wodę. Słuchawki automatycznie łączą się z naszym urządzeniem po wyjęciu z etui, a dzięki obsłudze Bluetootha 5.1 zyskujemy trochę dystansu i stabilności połączenia. Buds Lite 3 powstały z myślą o aktywnych osobach, dlatego ich konstrukcję przygotowano z myślą o tym, bo pozostawały w uchu nawet przy dynamicznych ruchach. To niezbyt kosztowny model, ale potrafiący odpowiedzieć na potrzeby zwykłych użytkowników, więc tym lepiej, że mamy tak duży wybór i w razie potrzeby klienci mogą zdecydować się na coś lepszego, gdy zmienią zdanie.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to świetna okazja na to, by sprezentować komuś właśnie jego wymarzone słuchawki. Propozycje powyżej, to kilka wariantów na różne przedziały cenowe oraz możliwości techniczne. Dobór słuchawek musi rozpocząć się od tego, z jakiego smartfona, tabletu czy laptopa korzysta obdarowywany, by jak najlepiej współpracowały z każdym typem sprzętu. Jeśli szukacie propozycji prezentu dla dziewczyny, to możecie skierować się na podlinkowaną stronę, by znaleźć coś odpowiedniego.

Materiał powstał we współpracy z Euro RTV AGD