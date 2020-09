I żeby uniknąć nieporozumień, ten adapter nie doda do waszego samochodu obsługi Android Auto, do działania wymaga przewodowego wsparcia dla tej funkcji. Jedyne co robi adapter, to sprawia, że nie musicie podłączać telefonu kablem USB za każdym razem jak wsiadacie do auta. Z AAWireless wszystko odbywa się bezprzewodowo dzięki technologii WiFi i co ważniejsze, dla praktycznie każdego telefonu z Androidem w wersji 9 lub nowszej.

AAWireless ma trafić do użytkowników w grudniu 2020

Pomimo, że zbiórka pieniędzy odbywa się na Indiegogo to projekt jest już praktycznie skończony i przetestowany z szeregiem różnych modeli samochodów i telefonów. Zebrane środki mają posłużyć na zaprojektowanie mniejszej obudowy (5 x 5 x 2 cm) bez zbędnych portów oraz zmniejszenie płytki PCB. Twórcą tego rozwiązania jest Emil Borconi-Szedressy, który ma już pewną markę na forum XDA-Developers, gdzie prezentował nawet podobne rozwiązanie bazujące na dodatkowym smartfonie. Teraz zmienił nieco podejście i przygotował niewielki adapter, który można podłączyć do USB w samochodzie i schować, tak aby nie zajmował niepotrzebnego miejsca.

Biorąc pod uwagę, że w nieco ponad dobę udało się już zebrać ponad połowę potrzebnych środków (220 000 USD), to można bezpiecznie założyć, że kampania się powiedzie i urządzenie powstanie. Jego cena została ustalona na 55 USD co nie jest wygórowaną kwotą za zwiększenie wygody i komfortu użytkowania Android Auto w samochodzie. Jak już wspominałem adapter powinien trafić do pierwszych odbiorców jeszcze w tym roku. Trzymam kciuki i dokładam swoją cegiełkę :-)